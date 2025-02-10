快訊

沙鹿男持槍見特警破門攻堅 鎖門朝窗外丟子彈遭活逮

睡比較多沒更健康 研究揭長時間午睡增中風機率近25%

高雄分屍案凶嫌死亡筆記寫自己名字 醫分析：「戰利品」滿足欲望

川普盼擁有加薩 可能讓中東國家協助部分重建

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他致力於購買和擁有加薩（Gaza），但可能將其中部分地區交給中東其他國家重建。

綜合路透社與法新社報導，川普說：「我致力於購買並擁有加薩。就重建加薩而言，我們可能會將其中一部分交給中東其他國家來負責，其他人也可以在我們的支持下這樣做。但我們致力於擁有它、接管它，並確保（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）不會回來。」

川普在前往紐奧良（New Orleans）出席職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）途中，在總統專機空軍一號（Air Force One）上向記者發表上述談話。

川普還說，他對允許部分巴勒斯坦難民進入美國的可能性持開放態度，但會根據具體情況考慮這類要求。

川普本月4日提議華府應該控制加薩地區，清空居民，並將其打造成「中東蔚藍海岸」，引發全球眾怒。目前還不清楚美國將根據何種權力要求接管加薩。川普的聲明旋即招來多國譴責。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在大選前的電視辯論中，稱這項計畫是「醜聞」，還說「遷移人口令人無法接受，而且違反國際法」。

他的保守派競選對手梅爾茨（Friedrich Merz）也贊同這個觀點。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，沒有人有權將加薩人從飽受戰爭蹂躪的家園驅逐出去，駁斥川普將巴勒斯坦人遷出加薩並由美國接管的計畫。

艾爾段說，沒有人有權把加薩人民趕出他們已存在大約數千年的永久家園。

他說：「加薩、約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷（East Jerusalem）屬於巴勒斯坦人。」

艾爾段說：「從我們的角度來看，美國新政府在猶太復國主義（Zionist）領導人施壓下提出的加薩提案沒有值得討論的地方。」

川普 巴勒斯坦 美國

延伸閱讀

川普要祭鋼鋁關稅 美元勁揚匯市動盪 鐵礦砂也上漲

川普擬下令砍國防部數十億美元預算！派馬斯克徹查「詐騙濫用」

美欠債可能比想像少？川普暗示馬斯克發現財政部數據有「詐」

反對川普對台晶片課稅 趙美心：台灣是重要民主夥伴

相關新聞

川普：已通話普亭 協商俄烏停戰

美國總統川普七日向紐約郵報說，他已和俄羅斯總統普亭通話，試圖協商結束俄烏戰爭。川普表示希望該戰爭迅速落幕，也聲稱普亭「不...

川普俄烏停戰計畫出殺招直攻要害 澤倫斯基肯埋單？

從上任後24小時內止戰到就職後半年議和，美國總統川普不斷調整對俄烏戰爭的立場，最新說法是要基輔保證供應用於3C產品的關鍵元素稀土金屬，換取美國持續提供軍事與經濟援助。天下本來就沒有白吃的午餐，烏克蘭總統澤倫斯基立刻表示欣然接受，還沾沾自喜表示去年在「勝利計畫」中已提出此一構想。 但白宮要的不僅是烏克蘭的稀土，還要烏克蘭辦到「另一件事」，才能吸引俄國總統普亭上談判桌。這一記殺招直攻要害，澤倫斯基擋得住嗎？

蘇伊士運河預期通行量3月底開始回升 年中完全恢復

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，預期蘇伊士運河的通行量到3月底將開始逐步恢復正常，預料今年年...

接管加薩非異想天開 川普盤算的地產開發式外交思維

編按：聯合報精選每周國際大事，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅生效後，北京迅速反擊，美中貿易戰2.0正式揭開序幕，兩大強國關稅對峙是否將引發一場更大規模的貿易衝突？ 看點2：美國國際開發總署（USAID）長期是美國外交政策的一環，但近年來卻被川普視為眼中釘，批評其將全球主義置於美國利益之上，計畫關閉這家美國主要的海外援助機構。 看點3：川普揚言接管加薩引發爭議，打破美國數十年來對以巴問題的立場。這是他上任後首次就中東政策發表言論，其極具擴張主義色彩的外交策略，背後反映地產商人的思維盤算。

倫敦千人上街 反陸蓋巨型使館

中國大陸擬在距倫敦金融城不遠的英國皇家鑄幣廠舊址興建駐英大使館，將是歐洲規模最大大陸使館，引發逾千人八日到現場抗議，四名...

北韓領導人金正恩 要繼續擴充核力量

北韓領導人金正恩表示要繼續加強核武力量，以確保區域軍事平衡。自稱與金正恩相處很好的美國總統川普將如何做出應對，會與北韓達成飛彈協議嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。