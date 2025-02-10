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北京對美報復性關稅生效 中國專家看壞後續發展

中央社／ 台北10日電

川普政府以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，為反制美國北京日前宣布今天起對部分美國商品加徵10%至15%關稅作為反制，涉及原油、農業機械、煤炭和液化天然氣等。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施本月4日生效的當天，中國國務院關稅委員會公告將自10日起對部分美國進口商品加徵10%至15%的關稅，包括對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡車（Pick-Up）加徵10%關稅，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。

中國的報復性措施也包括限制鎢等5種稀有金屬出口、調查谷歌（Google）是否涉及壟斷，以及將PVH集團、因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單。

對於美中相互加徵關稅，專家看法不一。有分析稱，中國更關心美國的技術出口管制，而非關稅；中國可能先觀望，再根據所受影響作出回應。

也有專家看壞後續發展，據英國金融時報，中國國際經濟交流中心專家張燕生認為，這可能只是這一階段貿易戰的開始，有可能演變至「非常非常糟糕的情況」。

北京 美國

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