北京對美報復性關稅生效 中國專家看壞後續發展

從上任後24小時內止戰到就職後半年議和，美國總統川普不斷調整對俄烏戰爭的立場，最新說法是要基輔保證供應用於3C產品的關鍵元素稀土金屬，換取美國持續提供軍事與經濟援助。天下本來就沒有白吃的午餐，烏克蘭總統澤倫斯基立刻表示欣然接受，還沾沾自喜表示去年在「勝利計畫」中已提出此一構想。 但白宮要的不僅是烏克蘭的稀土，還要烏克蘭辦到「另一件事」，才能吸引俄國總統普亭上談判桌。這一記殺招直攻要害，澤倫斯基擋得住嗎？

2025-02-10 10:30