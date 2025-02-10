川普承認與普亭通話 說終結俄烏戰爭談判有進展
美國總統川普今天表示，他認為美國在終結俄烏戰爭的談判上取得進展，但婉拒提供他與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）溝通的細節。
路透社報導，川普在總統專機空軍一號（Air ForceOne）對媒體發表談話時示意，他與蒲亭一直保持聯繫；這會是俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭以來，普亭與美國總統之間的談話首度獲官方證實。
當記者詢問川普於今年1月20日宣誓就職之前或之後是否與普亭對話過，他說：「有過，這麼說吧，我有過…也預期還會有更多對話。我們必須結束那場戰爭。」
「如果我們在談了，我就不希望告訴你們對話內容。」他說：「我確實認為我們正在取得進展。我們希望結束俄烏戰爭。」
川普說，美國在與俄烏雙方聯繫，「我們兩邊都有溝通」。
川普先前承諾將終結俄烏戰爭，但從未對外說明結束戰爭的方法。
川普本月7日接受「紐約郵報」（New York Post）採訪時即說，他「最好不要透露」他和普亭通話的次數。他受訪時也未說明兩人最近一次通話的時間。
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