4國總統與歐盟主席齊聚 慶祝波羅的海國家能源獨立

波羅的海3國昨天成功將電力系統轉換至歐洲聯盟（EU）電網，完成脫離俄羅斯能源系統的最後一步。立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭總統與歐盟主席齊聚立陶宛總統府，慶祝歷史性一刻。

波羅的海3國日前先斷開從蘇聯統治時期開始使用的俄羅斯電網系統，進行獨立運作測試。昨天下午3國透過立陶宛和波蘭之間的線路LitPol Link，實現與歐洲電力系統連接，正式擺脫蘇聯統治遺留下來的能源包袱。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在立陶宛總統府舉行媒體發布會，慶祝此能源獨立進程的重要一刻。

瑙塞達致詞說：「這是一個歷史性時刻，代表著立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞漫長旅程的結束。從現在起，我們實現了完全的能源獨立，（俄羅斯）政治施壓和威脅時期終於結束了。」

針對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，及近期波羅的海頻傳海底電纜破壞事件，瑙塞達於發布會上敦促歐盟與成員國必須加強對關鍵基礎設施的安全保護，並提升應對俄羅斯混合戰威脅的能力，特別是對俄羅斯「影子艦隊」實施更嚴格的制裁與管制，以確保歐洲的安全與穩定。

范德賴恩致詞祝賀波羅的海3國實現能源獨立，「這些連接你們與敵對鄰國的能源線路已成為歷史。這是自由，擺脫威脅、擺脫勒索的自由」。

范德賴恩呼應瑙塞達，指出歐盟與北大西洋公約組織（NATO）必須加強合作，提升關鍵基礎設施的預防、監測、快速反應及修復，以及對威脅作出威懾的能力。

范德賴恩讚許波蘭與波羅的海3國的國防預算與GDP占比，是北約成員國最高的。她說，現代戰爭需要規模、技術和協調，這超出任何單一國家能獨自應對範圍，這正是歐盟各國需加強合作，發揮關鍵作用的地方。

范德賴恩表示，波羅的海的能源獨立，也是在幫烏克蘭的未來鋪路。她強調，歐盟將持續支持烏克蘭，幫助其應對能源挑戰，確保能源安全。

杜達說，波蘭作為波羅的海國家與歐洲其他國家之間電網連結的橋梁，這一天對他們來說也是重要的一天，波羅的海國家加入歐洲電網也強化了波蘭的安全和主權。

波羅的海國家與歐洲電網連接的計畫，由於需要建造新的基礎設施，耗時17年，耗資16億歐元，其中75%由歐盟資助。