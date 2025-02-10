快訊

沙鹿男持槍見特警破門攻堅 鎖門朝窗外丟子彈遭活逮

睡比較多沒更健康 研究揭長時間午睡增中風機率近25%

高雄分屍案凶嫌死亡筆記寫自己名字 醫分析：「戰利品」滿足欲望

4國總統與歐盟主席齊聚 慶祝波羅的海國家能源獨立

中央社／ 維爾紐斯10日專電

波羅的海3國昨天成功將電力系統轉換至歐洲聯盟（EU）電網，完成脫離俄羅斯能源系統的最後一步。立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭總統與歐盟主席齊聚立陶宛總統府，慶祝歷史性一刻。

波羅的海3國日前先斷開從蘇聯統治時期開始使用的俄羅斯電網系統，進行獨立運作測試。昨天下午3國透過立陶宛和波蘭之間的線路LitPol Link，實現與歐洲電力系統連接，正式擺脫蘇聯統治遺留下來的能源包袱。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在立陶宛總統府舉行媒體發布會，慶祝此能源獨立進程的重要一刻。

瑙塞達致詞說：「這是一個歷史性時刻，代表著立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞漫長旅程的結束。從現在起，我們實現了完全的能源獨立，（俄羅斯）政治施壓和威脅時期終於結束了。」

針對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，及近期波羅的海頻傳海底電纜破壞事件，瑙塞達於發布會上敦促歐盟與成員國必須加強對關鍵基礎設施的安全保護，並提升應對俄羅斯混合戰威脅的能力，特別是對俄羅斯「影子艦隊」實施更嚴格的制裁與管制，以確保歐洲的安全與穩定。

范德賴恩致詞祝賀波羅的海3國實現能源獨立，「這些連接你們與敵對鄰國的能源線路已成為歷史。這是自由，擺脫威脅、擺脫勒索的自由」。

范德賴恩呼應瑙塞達，指出歐盟與北大西洋公約組織（NATO）必須加強合作，提升關鍵基礎設施的預防、監測、快速反應及修復，以及對威脅作出威懾的能力。

范德賴恩讚許波蘭與波羅的海3國的國防預算與GDP占比，是北約成員國最高的。她說，現代戰爭需要規模、技術和協調，這超出任何單一國家能獨自應對範圍，這正是歐盟各國需加強合作，發揮關鍵作用的地方。

范德賴恩表示，波羅的海的能源獨立，也是在幫烏克蘭的未來鋪路。她強調，歐盟將持續支持烏克蘭，幫助其應對能源挑戰，確保能源安全。

杜達說，波蘭作為波羅的海國家與歐洲其他國家之間電網連結的橋梁，這一天對他們來說也是重要的一天，波羅的海國家加入歐洲電網也強化了波蘭的安全和主權。

波羅的海國家與歐洲電網連接的計畫，由於需要建造新的基礎設施，耗時17年，耗資16億歐元，其中75%由歐盟資助。

俄羅斯 歐盟 波蘭

延伸閱讀

斷聯俄羅斯控制電網 波羅的海3國加強與歐盟整合

波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

歐洲領袖警告：跨大西洋貿易戰恐兩敗俱傷

回應川普關稅威脅 歐盟主席：我們準備好了

相關新聞

川普：已通話普亭 協商俄烏停戰

美國總統川普七日向紐約郵報說，他已和俄羅斯總統普亭通話，試圖協商結束俄烏戰爭。川普表示希望該戰爭迅速落幕，也聲稱普亭「不...

川普俄烏停戰計畫出殺招直攻要害 澤倫斯基肯埋單？

從上任後24小時內止戰到就職後半年議和，美國總統川普不斷調整對俄烏戰爭的立場，最新說法是要基輔保證供應用於3C產品的關鍵元素稀土金屬，換取美國持續提供軍事與經濟援助。天下本來就沒有白吃的午餐，烏克蘭總統澤倫斯基立刻表示欣然接受，還沾沾自喜表示去年在「勝利計畫」中已提出此一構想。 但白宮要的不僅是烏克蘭的稀土，還要烏克蘭辦到「另一件事」，才能吸引俄國總統普亭上談判桌。這一記殺招直攻要害，澤倫斯基擋得住嗎？

蘇伊士運河預期通行量3月底開始回升 年中完全恢復

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，預期蘇伊士運河的通行量到3月底將開始逐步恢復正常，預料今年年...

接管加薩非異想天開 川普盤算的地產開發式外交思維

編按：聯合報精選每周國際大事，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅生效後，北京迅速反擊，美中貿易戰2.0正式揭開序幕，兩大強國關稅對峙是否將引發一場更大規模的貿易衝突？ 看點2：美國國際開發總署（USAID）長期是美國外交政策的一環，但近年來卻被川普視為眼中釘，批評其將全球主義置於美國利益之上，計畫關閉這家美國主要的海外援助機構。 看點3：川普揚言接管加薩引發爭議，打破美國數十年來對以巴問題的立場。這是他上任後首次就中東政策發表言論，其極具擴張主義色彩的外交策略，背後反映地產商人的思維盤算。

倫敦千人上街 反陸蓋巨型使館

中國大陸擬在距倫敦金融城不遠的英國皇家鑄幣廠舊址興建駐英大使館，將是歐洲規模最大大陸使館，引發逾千人八日到現場抗議，四名...

北韓領導人金正恩 要繼續擴充核力量

北韓領導人金正恩表示要繼續加強核武力量，以確保區域軍事平衡。自稱與金正恩相處很好的美國總統川普將如何做出應對，會與北韓達成飛彈協議嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。