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宏都拉斯11月底大選 多位在野參選人支持與台灣復交

中央社／ 瓜地馬拉市9日專電

宏都拉斯今年11月底將舉行總統大選，主要在野黨參選人日前發表政見，不約而同強調台灣是重要的盟友，支持與台灣恢復外交關係，並且與中國斷交

宏都拉斯將在3月9日舉行各政黨總統初選，當地著名的「聖佩德羅蘇拉大學」（Universidad de San PedroSula，USAP）2月7日舉辦總統大選辯論會，其中在野2大政黨「國家黨」（Partido Nacional）以及「自由黨」（Partido Liberal）的總統初選參選人，都不約而同強調支持恢復與台灣的邦交，並且與中國斷交。

過去曾表達若當總統，會和台灣恢復外交關係的「自由黨」參選人，也是宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），再次重申希望與台灣重建外交關係立場。他強調雖然和台灣復交，中國將會以「世界最大的市場」身分，報復打擊宏都拉斯，但宏都拉斯有能力養活自己。納斯拉亞表示，和台灣恢復邦交，也將會強化和美國的關係，更提升宏都拉斯的國際地位。

納斯拉亞不只強力挺台復交，先前他也痛批中國以自由貿易協定（FTA）投資做幌子，企圖「剝削」和「殖民宏都拉斯」。尤其是中國以過剩產品傾銷，毀滅當地中小企業，而承諾的各項援助，最後也是口惠而實不至。他更直指現任總統卡斯楚（XiomaraCastro）是騙子，「出賣主權給中國」。

至於「國家黨」的2位參選人葉安娜（Ana Garcia deHernandez）與羅札諾（Roberto Martinez Lozano）都表態支持台灣。羅札諾表示，如果當選總統將立刻恢復與台灣的外交關係。他回顧過去「國家黨」執政時期與台灣維持外交關係，同時發展和中國的貿易往來，兩者並不衝突，因此沒有必要「為了和中國建立商業關係，而與台灣斷交」。

宏都拉斯現任總統秀瑪菈．卡斯楚於2023年3月宣布與台灣斷交，並與中國建交。但近2年來宏都拉斯不僅成為中國貿易傾銷的受害者，造成龐大的貿易逆差，雙方談判簽署的FTA也遭到中國刻意拖延卡關，宏國各項產業均受到嚴重衝擊。因此近來宏都拉斯內部不斷出現與中國建交未蒙其利先受其害，要求政府檢討的聲音。

宏都拉斯經濟發展部（Economic Development）也提出數據批評，中國每年出口宏都拉斯超過20億美元（約新台幣650億元）商品，但宏國卻只出口中國價值約4000萬美元（約新台幣13億元）的咖啡等農產品，整整相差50倍，讓宏都拉斯不只成為「冤大頭」，更是世界上和中國貿易逆差最大的國家。

宏都拉斯 斷交 關係

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