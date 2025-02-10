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川普：已通話普亭 協商俄烏停戰

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）二○一八年在赫爾辛基與俄國總統普亭（右）會面。川普七日表示，他已和普亭通話，協商結束俄烏戰爭。（路透）
美國總統川普（左）二○一八年在赫爾辛基與俄國總統普亭（右）會面。川普七日表示，他已和普亭通話，協商結束俄烏戰爭。（路透）

美國總統川普七日向紐約郵報說，他已和俄羅斯總統普亭通話，試圖協商結束俄烏戰爭。川普表示希望該戰爭迅速落幕，也聲稱普亭「不希望再看到有人死於戰場」。對於兩人對話的報導，克里姆林宮發言人九日不置可否。

紐約郵報八日晚間刊出川普在空軍一號接受專訪內容。被問到與普亭對話的次數，川普表示「最好別說」。

川普說，眾多年輕人在俄烏戰場無謂戰死，「每天都有人命流失。年輕帥氣的軍人被殺害，像我兒子一樣的年輕人，雙方都有，整個戰場都是。在烏克蘭的戰爭非常糟。我想結束這可惡的戰爭」。

川普還說他有結束戰爭的具體計畫，一度向同在機上的白宮國家安全顧問沃茲說：「讓我們啟動這些會談。他們想見面」。

川普自稱一向與普亭的關係良好，與前總統拜登不同。川普批評拜登過去讓美國的顏面盡失，還說二○二二年時要是他執掌白宮，至今將近三年的俄烏戰爭「永遠不會發生」。

CNN報導，尚不清楚川普所稱與普亭的對話是在何時、或是否在川普一月廿日上任後進行。白宮未立即回應路透在辦公時間外的置評請求。川普七日已向記者透露，本周將會晤烏克蘭總統澤倫斯基，還暗示計畫與普亭對話。

克宮發言人佩斯科夫九日說，他無法證實或否認普亭和川普對話的報導。他指出，時值川普當局擴展作業，許多不同的溝通透過多種管道進行，他個人可能無從得知某些情事。佩斯科夫一月下旬曾說，普亭已準備好與川普通話，莫斯科正等待華府回覆表明已做好準備。

俄國國營媒體俄羅斯新聞社上周曾報導，俄國資深議員、下議院國際事務委員會主席斯魯茨基說，普亭和川普可能在二月或三月會面，準備工作「已在後期階段」。

紐約郵報說，川普曾稱希望和澤倫斯基達成五億美元協議，以取得烏克蘭境內的稀土礦產和天然氣，交換任何潛在和平協議中對烏國的安全保證。川普三日在白宮說，希望和基輔談協議，烏克蘭「將用他們的稀土和其他事物，來得到我們將提供他們的東西」。

CNN指出，川普交易式的提議部分顯露他對俄烏戰爭的意圖。川普長期抱怨美國提供烏國軍備的負擔，但他上任至今還未就暫停或繼續支持基輔詳述其計畫。

澤倫斯基預計率團參加十四日起舉行的慕尼黑安全會議，美國副總統范斯及俄烏問題特使凱洛格將與會，屆時凱洛格預定闡述川普結束俄烏戰爭的目標與和平計畫。

川普另向紐約郵報談到伊朗問題。他說，比起將伊朗「炸得體無完膚」，他比較希望和伊朗達成無核協議，「他們（伊朗人）不想死。沒有人想死。若我們敲定協議，以色列就不會轟炸他們」。但川普未透露任何與伊朗潛在協商的相關細節，「我不想告訴你我將告訴他們（伊朗）什麼，這不太好」。

川普說，將告訴伊朗他會達成協議。至於美國將提供伊朗何種回報，川普則稱「我不能說。我不會轟炸他們」。

俄烏戰爭 川普 普亭

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