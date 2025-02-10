倫敦千人上街 反陸蓋巨型使館

中國大陸擬在距倫敦金融城不遠的英國皇家鑄幣廠舊址興建駐英大使館，將是歐洲規模最大大陸使館，引發逾千人八日到現場抗議，四名英國國會議員也到場聲援，呼籲政府勿向北京低頭。

中央社報導，在使館預定地，八日有上千名來自大陸、香港、維吾爾、西藏等旅英社群和異議分子抗議，也有台灣人在場表達民主人權訴求，並宣傳台灣加入聯合國。

在野黨保守黨影子司法大臣詹里克表示，英國對內情報機關「軍情五處」已將中國列為首要間諜威脅來源；一旦北京在倫敦興建歐洲最大規模使館，將成為歐洲最大情報總部。

去年七月上任的工黨籍英國首相施凱爾十一月在廿國集團（G20）巴西峰會與大陸國家領導人習近平會談時，主動公開提及他已指示部會首長介入，將使館建案交由中央政府審議。

中國既有使館位於倫敦西區。中國政府二○一八年購入皇家鑄幣廠舊址及周邊超過二萬平方公尺土地，以打造巨型新使館，規模將是既有使館十倍，但兩度遭地方議會否決。地方民眾、警方及情報安全機關曾基於國家和民眾安全風險，以及新使館恐成為中共巨型間諜、監控、跨境鎮壓及地下警察活動基地等理由，反對建案。

工黨籍國會議員麥道高呼籲英國政府拿出勇氣，向中方明確表達若要開設使館就先關掉新疆集中營、解凍旅英港人在香港遭凍結的資產、打開監牢釋放以國安法入罪的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。

保守黨籍前內政副大臣圖根哈特說，當中共築牆，在圍牆後發生的事絕不會符合英國利益。保守黨前黨魁史密斯說，一旦中國巨型使館得以在英國地標巍峨聳立，相當於向眾人展示，英國政府令人遺憾地向極權、向流氓低頭。

國會議員們主張，中國政府應變更巨型使館計畫，出售新使館預定地。