倫敦上千人抗議興建巨型中國使館

上千名民眾周六（2月9日）聚集在倫敦前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）外空地舉牌抗議，他們擔心該地點可能被用於建造一座巨型中國大使館。人們手持印有「中國共產黨遠離英國」、「向巨型中國大使館說不」等標語的海報。倫敦警方估計約有2000人參與示威。

針對該提案的聽證會將於下周開始，批准建造申請的最終決定權在英國副首相兼住房大臣雷納 (Angela Rayner)手中。

一名抗議者向《衛報》表達擔憂，她說：「這座建築很有可能被用來關押在英國領土上的中國異議人士」。在2022年，曾發生香港人在中國駐曼徹斯特領事館外抗議，卻遭疑似中國館方人員拖入圍毆的暴力事件。

前安全大臣：允許建設會是嚴重錯誤

出席示威活動的前英國安全大臣、保守黨人圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，允許中國大使館建設將是一個「嚴重的錯誤」。他說：「我們知道，當中國共產黨豎起高牆時，牆內發生的一切絕不會符合英國的利益。當中國共產黨關閉大門時，他們唯一困住的就是自由。」

據倫敦陶爾哈姆萊茨市議會（Tower Hamlets Council）網站上公開文件顯示，北京方面去年7月提交建造大使館申請。去年11月，工黨政治家、英國首相斯塔默（Keir Starmer）在巴西與中國領導人習近平舉行雙邊會晤時，再度提及新大使館計劃，英國政府隨後介入審批。

保守黨影子司法大臣詹裡克（Robert Jenrick）在周六的抗議集會上發表講話，稱中國新大使館將會是「巨型間諜中心」，並批評斯塔默「跪在中國國家主席習近平的腳下」。

將成為歐洲最大的中國使館

目前的中國駐英國大使館位於倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place）街。

中國早在2018年就宣布計劃在倫敦修建新的大使館，北京方面斥資約2.5億英鎊購買了佔地約兩公頃的皇家鑄幣廠舊址，並希望對其進行重建。

不過，陶爾哈姆萊茨市議會於2022年12月以安全理由和對居民的影響為由，拒絕建造申請。如果新使館建成，將成為中國在歐洲最大的使館，規模幾乎是中國駐美國華盛頓大使館的兩倍。

工黨籍的英國內政大臣庫柏 (Yvette Cooper) 和外交大臣拉米 (David Lammy) 已表態支持該計劃。但有部分英國官員曾向路透社表示，英國政界人士和安全官員都警告說，擴大使館規模和增加中國外交官數量可能會令中國間諜數量增加。

（綜合報導）

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