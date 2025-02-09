川普稱與普亭通話「談結束俄烏戰爭」 俄駐聯大使：等美發出合適信號
美國總統川普7日接受紐約郵報獨家訪問透露，已和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束烏克蘭戰爭。俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫9日則表示，無法證實或否認普亭和川普對話的報導。
英國天空新聞報導，俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）也談到烏克蘭談判，表示俄國正在等待美國發出「合適信號」。
俄國國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，涅班濟亞表示，俄國願與美國「以平等為基礎」討論烏克蘭議題，前提是必須考慮俄方利益。
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