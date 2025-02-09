哈瑪斯：以軍已撤出內扎里姆走廊 加薩南北恢復通行

中央社／ 加薩市9日綜合外電報導
流離失所的巴勒斯坦人穿過內扎里姆走廊，前往加薩地帶北部。法新社
流離失所的巴勒斯坦人穿過內扎里姆走廊，前往加薩地帶北部。法新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的1名官員告訴法新社，作為加薩停火協議的一環，以色列軍方今天已從加薩中部的那札林走廊（Netzarim Corridor）撤軍。

法新社報導，這名哈瑪斯治下的內政部官員表示：「以色列部隊已拆除他們的陣地和崗哨，並將其戰車完全撤出薩拉赫丁路（Salaheddin Road）上的那札林走廊路段，使車輛能夠雙向自由通行。」

法新社記者今天在現場未見以色列軍隊，汽車、巴士、皮卡車、驢車沿著南北向的薩拉赫丁路通行，穿越之前設有以色列崗哨的那札林走廊。

以軍從那札林走廊全面撤出，正值以哈進行第5次人質、囚犯交換次日。在這次交換中，哈瑪斯釋放了3名以色列俘虜，以換回183名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

根據1名哈瑪斯高階官員，按照停火協議，以軍必須在今天撤出那札林走廊。

路透社報導，1名因未獲授權發言而要求匿名的以色列安全消息人士證實，以軍正在從加薩走廊（Gaza Strip）中部的陣地撤離。

路透拍攝的畫面顯示，有疑似以色列軍方的車輛從海岸駛向以色列邊境。

長約6.4公里的那札林走廊橫跨加薩走廊，將北部社區（包括最大都會區）與南部隔絕。

近幾週來，數以千計的巴勒斯坦人湧過那札林走廊，從加薩走廊南部的避難處返回北部的家園。

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