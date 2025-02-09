哈瑪斯：以色列從加薩內特扎里姆走廊撤軍

路透報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯9日表示，以色列軍隊撤出將加薩一分為二的軍事通道「內特扎里姆走廊」（Netzarim corridor）。半島電視台指出，這是以色列和哈瑪斯第一階段停火協議的要求之一。

一名以色列安全消息人士證實，以軍正在撤離加薩中部據點。這位消息人士因沒有被授權公開發言而要求匿名。

哈瑪斯認為，以色列撤軍是哈瑪斯的勝利，並已在該地區部署哈瑪斯警力，管理通行的巴勒斯坦人人潮。以色列沒有立即發表評論。

路透影片顯示，疑似以軍軍方的車輛從海岸離開，向以色列邊境行駛。

自以哈衝突開始以來，以軍占領加薩市南方長度約六公里的內特扎里姆走廊，切斷加薩最大都會區加薩市和南部城市的聯繫。

上萬名巴勒斯坦人近幾周通過內特扎里姆走廊，從加薩南部回到位於北部的家園。一名通過內特扎里姆走廊的巴勒斯坦人表示，他們看到社區被摧毀，並在以軍撤離地區發現人類遺骸，對此感到震驚。

歷經以軍毀滅性攻擊後，加薩北部大部分地區成為廢墟。有些民眾發現家園被摧毀後返回南部，有些人則在曾經的家園所在地搭起帳棚。

歷經超過15個月的戰爭，以哈停火協議在1月19日生效。