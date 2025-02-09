日相石破茂：川普關心大阪世博表示「今年會訪日」
日本首相石破茂和美國總統川普7日在白宮會面。石破茂9日接受日本經濟新聞專訪時說，川普在日美領袖會談表示，「今年會訪日」，川普也關心今年4月開始的大阪世界博覽會。
日美領袖7日發表的聯合聲明中載明，川普接受石破邀請，將在不久後訪問日本，但沒有提及具體日期。
石破考量大阪世博會因此邀請川普訪日，因為「在55年前的大阪世博會上，美國館最受歡迎」。
石破在7日會談期間回憶，當年他排隊好幾個小時，只為了看美國館展出的「月球石」。石破說，他覺得川普對大阪世博興趣提高。
本屆世博將於4月13日至10月13日在大阪市人工島夢洲舉行。
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