快訊

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

日相石破茂：川普關心大阪世博表示「今年會訪日」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）和日本首相石破茂（左）7日在白宮會談。路透
美國總統川普（右）和日本首相石破茂（左）7日在白宮會談。路透

日本首相石破茂和美國總統川普7日在白宮會面。石破茂9日接受日本經濟新聞專訪時說，川普在日美領袖會談表示，「今年會訪日」，川普也關心今年4月開始的大阪世界博覽會。

日美領袖7日發表的聯合聲明中載明，川普接受石破邀請，將在不久後訪問日本，但沒有提及具體日期。

石破考量大阪世博會因此邀請川普訪日，因為「在55年前的大阪世博會上，美國館最受歡迎」。

石破在7日會談期間回憶，當年他排隊好幾個小時，只為了看美國館展出的「月球石」。石破說，他覺得川普對大阪世博興趣提高。

本屆世博將於4月13日至10月13日在大阪市人工島夢洲舉行。

川普 日本 石破茂

延伸閱讀

將採取行動結束戰爭？川普表明想談俄烏問題 專家：普亭可能沒動力坐上談判桌

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

陸對美反制加徵關稅明生效！港媒分析產品：精準打擊且「留有子彈」

川石會 美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

相關新聞

將採取行動結束戰爭？川普表明想談俄烏問題 專家：普亭可能沒動力坐上談判桌

美國總統川普7日接受紐約郵報獨家訪問透露，他已和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。然而，目前俄軍在戰場上穩...

日相石破茂：川普關心大阪世博表示「今年會訪日」

日本首相石破茂和美國總統川普7日在白宮會面。石破茂9日接受日本經濟新聞專訪時說，川普在日美領袖會談表示，「今年會訪日」，...

全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

俄羅斯與西方打起混合戰(hybrid war)，海底電纜成了致命弱點。這些電纜長度極長、位置偏遠，若遭攻擊，將有重大的連...

陸擬在英國建「歐洲最大使館」…近2000人集會反對 抗議者：北京還沒贏

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址興建歐洲規模最大中國使館，儘管遭遇地方民眾和議會反對，英國中央政府在去年介入此案後，很有可能放...

因應巴勒斯坦事態重大發展 埃及辦阿拉伯國家緊急峰會

埃及外交部今天發布聲明表示，埃及將於2月27日主辦阿拉伯國家峰會，討論有關巴勒斯坦領土的「最新重大發展」

領導獨立運動脫離南非 納米比亞國父紐朱瑪95歲辭世

納米比亞總統府今天表示，納米比亞獨立後首位民選總統紐朱瑪（Sam Nujoma）已於昨天辭世，享耆壽95歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。