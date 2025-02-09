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加拿大、菲律賓擬簽軍隊互訪協定 談判進入最後階段

中央社／ 馬尼拉9日綜合外電報導

加拿大菲律賓大使今天透露，兩國正準備就允許彼此在對方領土部署軍隊簽署協定，相關談判已進入最後階段。

法新社報導，馬尼拉（Manila）已與美國和日本簽署類似協定。面對中國在南海日益強硬的主權聲索行動，馬尼拉也正與法國和紐西蘭進行談判。

加拿大駐菲律賓大使哈特曼（David Hartman）在發給法新社的聲明中表示：「我們正處於協定談判最後階段。這項協定將讓我們得以更深入合作，並實質參與訓練以提高能力。」

他還說：「我們希望兩國政府能在2025年底前簽署並批准該協定。」

哈特曼指出，該協定將允許加拿大軍隊參與菲律賓和美國的年度大規模聯合軍事演習

近月來，加拿大海軍已與美國、澳洲、菲律賓、日本在南海進行數次巡邏，以維護南海戰略水道的航行和飛行自由。

加拿大 南海 演習 菲律賓 馬尼拉

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