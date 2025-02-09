快訊

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

聽新聞
0:00 / 0:00

陸擬在英國建「歐洲最大使館」…近2000人集會反對 抗議者：北京還沒贏

中央社／ 倫敦9日專電
中國擬在倫敦打造巨型新使館，引發中國、香港、維吾爾、圖博（Tibet，西藏）等旅英社群和異議分子8日集結抗議。中央社
中國擬在倫敦打造巨型新使館，引發中國、香港、維吾爾、圖博（Tibet，西藏）等旅英社群和異議分子8日集結抗議。中央社

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址興建歐洲規模最大中國使館，儘管遭遇地方民眾和議會反對，英國中央政府在去年介入此案後，很有可能放行。一名旅英人士8日參與使館預定地前集結近2000人的抗議集會，他告訴中央社，他要證明北京其實「還沒贏」。

來自比利時、60餘歲的漢斯（Hans）曾數次造訪香港，並曾短暫派駐當地，歷經2019年「反送中」運動以來，一波波大規模街頭示威抗爭，見證當局如何鎮壓、脅迫異議人士。

8日他與友人共持大幅黎智英畫像，參加在中國倫敦新使館預定地前的示威集會。遭北京以「國家安全法」入罪、旗下刊物曾是香港言論和新聞自由僅存象徵的壹傳媒集團創辦人黎智英已被關押超過1500天。

中國既有駐英大使館位於西倫敦精華地帶。中國政府2018年購入鄰近名勝古蹟倫敦塔（Tower ofLondon）的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址及其周邊超過2萬平方公尺大片土地，用來打造巨型新使館，但兩度遭地方議會否決。

地方民眾、警方及情報安全機關曾基於國家和民眾安全風險，以及巨型使館恐成為中共巨型間諜、監控、跨境鎮壓及地下警察活動基地等理由，反對建案。使館預定地地下有倫敦市區重要通訊電纜通過，也引發安全疑慮。一旦使館落成，其享有的外交保護將讓外界難以瞭解、干涉內部情況。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月公開向中國國家領導人習近平表示，他已指示中央部會首長介入，將使館建案交由中央審議。在中央層級主責審議的是兼任副首相的住房、社區暨地方政府事務部首長芮納（Angela Rayner）。外交大臣拉米（David Lammy）和內政大臣古柏（Yvette Cooper）今年1月曾聯名去函芮納所轄機關，表態「有條件」支持中國使館建案。

漢斯曾因職務需求派駐德國數年。他說，中共的統治手段與東德近似，皆訴諸恐懼、脅迫和恫嚇，但高壓統治能維持多久不至於引爆，或許當局也難以預測。

他告訴中央社，他前來參加示威抗議是要展現中國共產黨其實「還沒贏」，還有許多人願意站出來戰鬥，捍衛自由民主。

無論是中國新使館預定地皇家鑄幣廠舊址，或是隔著一條繁忙大道的倫敦塔，都曾是英國鑄幣活動的中心，在長達數世紀期間象徵英國經濟的心臟，這也是為什麼有意見質疑，英國為何要允許中共威權政權在如此具高度歷史象徵意義、如此「尊榮」的地點和建物內興建巨型使館，而中方的選址和建案規模顯然具挑釁、「立威」意味。

漢斯說，除非「每一個人」都被提醒，一旦中共推動的計畫得以落實將有多危險，否則建案看來很有可能成功。然而，各界若拿出強大的行動意志、堅守立場，則事情或許仍有轉圜餘地。

他也呼籲在英國已具備投票權的港人及其他社群，積極運用自己的政治權利、讓國會議員等民意代表瞭解相關情況，透過議會和輿論向政府施壓。

8日集會現場另有以倫敦為根據地的台灣人倡議組織「台灣民主」（Taiwan Democracy）宣揚維護台灣的自由民主和人權，並宣傳台灣有資格加入聯合國。

總召李宣儀告訴中央社，身為台灣人就要勇敢站出來，一同支援被中共迫害的人群。她說，中國巨型使館預定地的腹地很大，方便中共抓捕、關押更多人，升高跨境鎮壓風險。

她提到，參與規劃8日集會行動的各旅英社群和組織不排除將長期抗議。李宣儀8日當天擔任活動部分橋段的主持人，介紹不同倡議團體上台發言。

中國巨型新使館建案引發抗議。為防示威人潮影響周邊交通和民眾安全，警方8日在抗議集會登場前，預先設定限制區域，嚴陣以待。中央社
中國巨型新使館建案引發抗議。為防示威人潮影響周邊交通和民眾安全，警方8日在抗議集會登場前，預先設定限制區域，嚴陣以待。中央社

中共 倫敦 英國

延伸閱讀

中國巨型使館逾千人抗議 英議員籲政府勿向北京低頭

英國政府要求蘋果開後門破壞加密 影響全球用戶遭批

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

美空難遇難者包含2中國公民 中籲美速查事故原因

相關新聞

將採取行動結束戰爭？川普表明想談俄烏問題 專家：普亭可能沒動力坐上談判桌

美國總統川普7日接受紐約郵報獨家訪問透露，他已和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。然而，目前俄軍在戰場上穩...

日相石破茂：川普關心大阪世博表示「今年會訪日」

日本首相石破茂和美國總統川普7日在白宮會面。石破茂9日接受日本經濟新聞專訪時說，川普在日美領袖會談表示，「今年會訪日」，...

全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

俄羅斯與西方打起混合戰(hybrid war)，海底電纜成了致命弱點。這些電纜長度極長、位置偏遠，若遭攻擊，將有重大的連...

陸擬在英國建「歐洲最大使館」…近2000人集會反對 抗議者：北京還沒贏

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址興建歐洲規模最大中國使館，儘管遭遇地方民眾和議會反對，英國中央政府在去年介入此案後，很有可能放...

因應巴勒斯坦事態重大發展 埃及辦阿拉伯國家緊急峰會

埃及外交部今天發布聲明表示，埃及將於2月27日主辦阿拉伯國家峰會，討論有關巴勒斯坦領土的「最新重大發展」

領導獨立運動脫離南非 納米比亞國父紐朱瑪95歲辭世

納米比亞總統府今天表示，納米比亞獨立後首位民選總統紐朱瑪（Sam Nujoma）已於昨天辭世，享耆壽95歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。