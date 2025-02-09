陸擬在英國建「歐洲最大使館」…近2000人集會反對 抗議者：北京還沒贏

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址興建歐洲規模最大中國使館，儘管遭遇地方民眾和議會反對，英國中央政府在去年介入此案後，很有可能放行。一名旅英人士8日參與使館預定地前集結近2000人的抗議集會，他告訴中央社，他要證明北京其實「還沒贏」。

來自比利時、60餘歲的漢斯（Hans）曾數次造訪香港，並曾短暫派駐當地，歷經2019年「反送中」運動以來，一波波大規模街頭示威抗爭，見證當局如何鎮壓、脅迫異議人士。

8日他與友人共持大幅黎智英畫像，參加在中國倫敦新使館預定地前的示威集會。遭北京以「國家安全法」入罪、旗下刊物曾是香港言論和新聞自由僅存象徵的壹傳媒集團創辦人黎智英已被關押超過1500天。

中國既有駐英大使館位於西倫敦精華地帶。中國政府2018年購入鄰近名勝古蹟倫敦塔（Tower ofLondon）的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址及其周邊超過2萬平方公尺大片土地，用來打造巨型新使館，但兩度遭地方議會否決。

地方民眾、警方及情報安全機關曾基於國家和民眾安全風險，以及巨型使館恐成為中共巨型間諜、監控、跨境鎮壓及地下警察活動基地等理由，反對建案。使館預定地地下有倫敦市區重要通訊電纜通過，也引發安全疑慮。一旦使館落成，其享有的外交保護將讓外界難以瞭解、干涉內部情況。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月公開向中國國家領導人習近平表示，他已指示中央部會首長介入，將使館建案交由中央審議。在中央層級主責審議的是兼任副首相的住房、社區暨地方政府事務部首長芮納（Angela Rayner）。外交大臣拉米（David Lammy）和內政大臣古柏（Yvette Cooper）今年1月曾聯名去函芮納所轄機關，表態「有條件」支持中國使館建案。

漢斯曾因職務需求派駐德國數年。他說，中共的統治手段與東德近似，皆訴諸恐懼、脅迫和恫嚇，但高壓統治能維持多久不至於引爆，或許當局也難以預測。

他告訴中央社，他前來參加示威抗議是要展現中國共產黨其實「還沒贏」，還有許多人願意站出來戰鬥，捍衛自由民主。

無論是中國新使館預定地皇家鑄幣廠舊址，或是隔著一條繁忙大道的倫敦塔，都曾是英國鑄幣活動的中心，在長達數世紀期間象徵英國經濟的心臟，這也是為什麼有意見質疑，英國為何要允許中共威權政權在如此具高度歷史象徵意義、如此「尊榮」的地點和建物內興建巨型使館，而中方的選址和建案規模顯然具挑釁、「立威」意味。

漢斯說，除非「每一個人」都被提醒，一旦中共推動的計畫得以落實將有多危險，否則建案看來很有可能成功。然而，各界若拿出強大的行動意志、堅守立場，則事情或許仍有轉圜餘地。

他也呼籲在英國已具備投票權的港人及其他社群，積極運用自己的政治權利、讓國會議員等民意代表瞭解相關情況，透過議會和輿論向政府施壓。

8日集會現場另有以倫敦為根據地的台灣人倡議組織「台灣民主」（Taiwan Democracy）宣揚維護台灣的自由民主和人權，並宣傳台灣有資格加入聯合國。

總召李宣儀告訴中央社，身為台灣人就要勇敢站出來，一同支援被中共迫害的人群。她說，中國巨型使館預定地的腹地很大，方便中共抓捕、關押更多人，升高跨境鎮壓風險。

她提到，參與規劃8日集會行動的各旅英社群和組織不排除將長期抗議。李宣儀8日當天擔任活動部分橋段的主持人，介紹不同倡議團體上台發言。