朝鮮領導人金正恩 要繼續擴充核力量

北韓領導人金正恩表示要繼續加強核武力量，以確保區域軍事平衡。自稱與金正恩相處很好的美國總統川普將如何做出應對，會與北韓達成飛彈協議嗎？

據朝中社報導，在對平壤國防部的訪問中，金正恩表示，北韓不希望該地區出現不必要的緊張局勢，但將「採取持續反制措施，確保地區軍事平衡」。他批評美國與韓、日的軍事合作加劇了該地區緊張局勢，並稱進一步加強核力量就是北韓的反制措施之一。

北韓稱「無限核軍備」天經地義

上周五，朝中社報導說，北韓的核計劃並非討價還價的談判籌碼，而是旨在「用於對抗敵對侵略者的作戰目的」，是針對那些威脅北韓主權和安全以及地區和平的敵對勢力的武器。朝中社稱，北韓的「無限核軍備」政策天經地義。

川普稱要與北韓建立關係

近日，美國總統川普在與日本首相石破茂會晤時重申，將繼續堅持「北韓完全無核化」目標。在隨後於華盛頓舉行的新聞發布會上，川普還稱讚了他與北韓領導人金正恩的良好關係：「我們將與北韓建立關係，我與金正恩曾相處得很好。」川普還說，「我認為我與他相處很好對大家都有很大好處。 (...) 我和他相處得很好，他也和我相處得很好。這是好事，不是壞事。」

在2017年至2021年的第一個任期內，川普推行非常規性對朝政策，從最初發出威脅發展到與金正恩的直接外交。川普和金正恩曾三次會晤：第一次是在新加坡，然後在越南首都河內，最後是2019年6月在朝韓非軍事區。但是，儘管做出了這些努力，雙方仍未就核武器問題達成協議。

北韓1月底剛剛試射戰​​略巡航導彈──這是自川普再次上任以來北韓首次採取此類行動。

根據目前聯合國安理會的制裁決議，北韓被禁止測試所有彈道導彈，但短程、中程和遠程巡航導彈不在制裁範圍內。而事實上，巡航導彈也可用於搭載核彈頭。

（美聯社、德新社、路透）

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