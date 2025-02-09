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營救性剝削受害者！秘魯警方從委內瑞拉犯罪集團救出123名女性

中央社／ 利馬8日綜合外電報導
秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。示意圖。圖／AI生成
秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。示意圖。圖／AI生成

秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。

法新社報導，上百名員警昨天晚間在秘魯首都利馬執行突襲行動，逮捕23名疑似為幫派份子的人士。

秘魯警方指出，123位獲救者包含3名未成年人。

被捕的23人隸屬於委內瑞拉最大黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）旗下一個分支，這個幫派從2021年以來一直在秘魯活動。

秘魯警方曾在2024年1月救出40名年輕女性，她們在社群網路上被同一個犯罪組織性剝削。

阿拉瓜火車2014年在委內瑞拉阿拉瓜州（Aragua）成立，且勢力範圍已擴展到哥倫比亞、秘魯、智利等南美洲國家。

美國總統川普（Donald Trump）去年在選戰期間，矢言大規模驅逐非法移民，並指控無證移民涉入暴力犯罪。

川普今年1月20日重返白宮當天就立即簽署行政命令，點名阿拉瓜火車等犯罪集團，稱他們「在美國及全球的暴力和恐怖活動」對於「西半球國際秩序穩定」構成威脅。

華府本月5日指出，阿拉瓜火車的10名成員已被移送至古巴境內由美方管理的關達那摩灣（Guantanamo Bay）拘留所。

委內瑞拉 幫派 性剝削 火車 秘魯 移民

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