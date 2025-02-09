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專訪聊日美領袖會談 日本首相石破茂：川普有意今年訪日

中央社／ 東京9日綜合外電報導
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）

日本首相石破茂今天接受日本經濟新聞專訪時說，美國總統川普在日前舉行的日美領袖會談上「強烈表示今年一定會訪日」。

日本經濟新聞報導，日美政府將就川普今年訪日展開協調。石破說，川普在會談上也對4月即將開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博）表示關心。

在日美領袖2月7日發表的聯合聲明中，清楚載明川普已接受石破邀請，將在不久的將來正式訪問日本，不過並未提到具體的日期。

石破考量到4月開幕的大阪關西世博向川普提出訪日邀請，理由是「55年前的大阪世博，美國館最受歡迎」。

在7日舉行會談上，石破回顧自己當年在大阪世博排了好幾個小時的隊，就為了看美國館展出的「月球石」。石破在專訪時表示，他感覺川普對這次大阪關西世博的關心程度已經提高。

今年大阪關西世博將從4月13日到10月13日在大阪市人工島夢洲舉行，石破1月前往會場預定地視察時強調，為了成功舉辦，站在政府立場將全力以赴。

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