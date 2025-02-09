從西方企業買船？俄羅斯「影子艦隊」部分來源曝：230艘是歐美航企拋售舊船

歐洲多國的軍隊以及情報機關已經將俄羅斯的「影子艦隊」視作重大安全威脅。現在，德廣聯、《南德意志報》參與的一項國際調查報導揭露了「影子艦隊」的部分來源：總共約650艘船隻中，230艘都是由歐美航運企業拋售的舊船，有些船的售價甚至高得離譜。

烏克蘭基輔經濟學院在進一步調查後發現，這些船都是在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後出售的。當時，二手油輪的交易價格暴漲，比前一年近乎翻倍。

德廣聯和《南德意志報》調查團隊還發現，2022年到2024年間，至少有11艘原隸屬於德國航運公司的油輪被拋售到了俄羅斯「影子艦隊」中，德國企業因此獲得了約2億歐元的收入。

德國航運企業參與舊船投機？

2022年俄烏戰爭爆發後，國際石油以及天然氣市場震蕩，對二手油輪的需求也相應猛增。在這一背景下，德國多特蒙德的航運企業Salamon AG在當年4月將原油運輸船Cup賣給了一家土耳其公司。幾個月後，來自德國漢堡的貝仕集團(Schulte-Gruppe)將油輪Angelica Schulte號賣給了一家中國香港企業。2024年底，美國政府將這兩艘船都列入了俄羅斯「影子艦隊」被制裁名單。

在回復德廣聯問詢時，兩家德國航運企業都表示，出售舊船的交易在俄烏戰爭全面爆發前就已經開始，而且當時在審核買家身份時也沒有發現任何異常。Salamon AG還強調，他們並沒有把舊船賣給土耳其企業，而是賣給了一家希臘公司。

來自漢堡的航運世家Krämer更是在調查中被發現至少出售了五艘與「影子艦隊」有關的船隻。其中，4艘油輪是在俄烏戰爭爆發後才由Krämer購入的，短時間後又再次出售。比如油輪Chemtrans Carolina號在2022年10月加盟Krämer，後者與一家挪威投資公司共同擁有這艘船隻。2024年1月，這艘船又被出售給了一家剛剛成立兩個月的中國航運企業，該中國企業旗下迄今僅注冊了這艘油輪。該油輪目前已經更名為中盛/Sino Prosperity，停靠港口很大一部分都位於俄羅斯。

德廣聯向Krämer發去了問詢，求證該公司是否利用俄烏戰爭爆發後的動蕩在二手船市場上投機賺取差價。Krämer並沒有回答這個問題，而是強調說公司在賣船前「核驗過所有買家身份，但沒有發現任何異常」，且「始終貫徹國際法規」。

歐盟法規含混不清

國船運公司協會(VDR)發表聲明指出，德企曾經擁有的船只如今成為了俄羅斯「影子艦隊」的一部分，該趨勢「引人擔憂」。協會呼籲相關企業「在地緣政治緊張的時代應該負責任地進行船只出售交易」。VDR還強調，舊船出售的經濟收益「不能以犧牲安全、合法合規、道德准則為代價」。

根據德國航運與物流研究所(ISL)的數據，目前注冊在德國航運公司旗下的油輪中，總共有89艘船齡在15年以上。許多船東都會選擇將舊船拋售變現。歐盟在2023年底制訂了法規，要求歐洲航運企業在向歐盟以外第三國出售油輪時必須申報，而且出售到俄羅斯或者出售後在俄羅斯運營皆被禁止。但是，歐盟新規的細則並不清晰明確。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】