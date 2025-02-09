快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

川普自爆已和普亭討論結束俄烏戰爭 拒絕透露通話次數

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）於芬蘭的赫爾辛基會晤。路透
2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）於芬蘭的赫爾辛基會晤。路透

美國總統川普7日獨家接受紐約郵報訪問透露，他已經和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。

路透引述紐約郵報描述，川普7日在空軍一號上受訪，被問及與普亭談話的次數時說「最好不講」。他告訴紐約郵報，普亭在乎戰場上的傷亡且「不希望再看到有人死去」。

克里姆林宮和白宮在非工作時間均未立即回覆置評。

俄烏戰爭即將在2月24日屆滿3年，川普強調，如果2022年白宮主人是自己，這場戰爭「根本不會發生」，還自稱「一直與普亭保持良好關係」，不像前總統拜登。

川普透露有一個結束戰爭的具體計畫，但除此之外並未說明更多細節。

「我希望快一點（結束戰爭），」川普說，「每天都有人在死去，在烏克蘭的戰爭太慘烈了，我想結束這場該死的戰事。」

美國副總統范斯預計下周在慕尼黑案全會議會晤烏克蘭總統澤倫斯基。川普希望范斯與澤倫斯基談妥價值5億美元協議，以烏克蘭稀土礦物和天然氣，換取美國持續的安全保障。

俄烏戰爭 川普 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

川普上台18天 逮1.1萬非法移民 被迫挪用4所聯邦監獄收容

川普積極推動美企買下TikTok 馬斯克：沒興趣

川普政府加碼派兵赴美墨邊境 總額達到3600人

美降息恐轉審慎 專家：外幣配置美元為主日圓為輔

相關新聞

川普自爆已和普亭討論結束俄烏戰爭 拒絕透露通話次數

美國總統川普7日獨家接受紐約郵報訪問透露，他已經和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。

「戰勝美國」 伊朗最高領袖哈米尼 停火來首晤哈瑪斯高層

伊朗最高領袖哈米尼8日與來訪的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導高層在伊朗德黑蘭會面。哈米尼提到哈瑪斯「戰勝猶太復國主義政權（即...

全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

俄羅斯與西方打起混合戰(hybrid war)，海底電纜成了致命弱點。這些電纜長度極長、位置偏遠，若遭攻擊，將有重大的連...

川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」

針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又自利」。

斷聯俄羅斯控制電網 波羅的海3國加強與歐盟整合

立陶宛國營輸電系統營運商「Litgrid」表示，波羅的海三國自8日4時起與俄羅斯控制的電網斷聯，這是波羅的海三國加強與歐...

戴上電子腳鐐 沙柯吉：不再接受媒體訪問

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）昨天戴上電子腳鐐服刑1年，創下法國卸任國家元首首例之後，今天表示，將不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。