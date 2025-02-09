川普自爆已和普亭討論結束俄烏戰爭 拒絕透露通話次數

美國總統川普7日獨家接受紐約郵報訪問透露，他已經和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。

路透引述紐約郵報描述，川普7日在空軍一號上受訪，被問及與普亭談話的次數時說「最好不講」。他告訴紐約郵報，普亭在乎戰場上的傷亡且「不希望再看到有人死去」。

克里姆林宮和白宮在非工作時間均未立即回覆置評。

俄烏戰爭即將在2月24日屆滿3年，川普強調，如果2022年白宮主人是自己，這場戰爭「根本不會發生」，還自稱「一直與普亭保持良好關係」，不像前總統拜登。

川普透露有一個結束戰爭的具體計畫，但除此之外並未說明更多細節。

「我希望快一點（結束戰爭），」川普說，「每天都有人在死去，在烏克蘭的戰爭太慘烈了，我想結束這場該死的戰事。」

美國副總統范斯預計下周在慕尼黑案全會議會晤烏克蘭總統澤倫斯基。川普希望范斯與澤倫斯基談妥價值5億美元協議，以烏克蘭稀土礦物和天然氣，換取美國持續的安全保障。