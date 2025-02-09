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戴上電子腳鐐 沙柯吉：不再接受媒體訪問

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。法新社
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。法新社

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）昨天戴上電子腳鐐服刑1年，創下法國卸任國家元首首例之後，今天表示，將不再接受媒體採訪。

法新社報導，上週剛滿70歲的沙柯吉，在法國最高法院裁決維持對他貪汙和濫權的有罪判決之後，戴上電子腳鐐一年。

沙柯吉被控在卸任前試圖賄賂一名法官，並藉影響力換取有關其2007年競選總統時財務調查的機密資料，巴黎法院2021年判處他3年徒刑，2年緩刑執行，剩下的1年必須戴上電子腳鐐，不需入獄服刑。

這位右翼政治家今天在社群平台X上寫道：「我決定暫停作為前總統的公共活動，並放棄在媒體上一切形式的表達。」

但這位訓練有素的律師表示，他將繼續執業，「這是我的權利」。

沙柯吉只獲准在上午8時至晚間8時之間出門，但每週有3個晚上可以多一個半小時，以另一起案件的被告身分出庭。

一名獄官昨天來到沙柯吉的家中，幫沙柯吉戴上腳鐐。

2007至2012年間擔任總統的沙柯吉2012年連任失敗後官司纏身，但他仍具影響力，且定期會見總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

沙柯吉在X平台貼文中表示，他將在「本月底前」，向歐洲人權法院（European Court of HumanRights）提出上訴。

X 法國 馬克宏

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