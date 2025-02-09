德多地再出現反極右派示威 慕尼黑25萬人上街頭

德國即將舉行聯邦議會選舉之際，當局表示今天又有抗議極右派的遊行活動，包括慕尼黑約25萬人走上街頭。

法新社報導，德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行，上週末估計有16萬人在柏林（Berlin）集會，抗議保守派選前對極右翼德國另類選擇黨（Alternativefor Germany）示好。

今天民眾再度走上街頭，主辦單位表示，慕尼黑（Munich）的抗議活動規模最大，估計吸引超過32萬人參與。

示威者在選前2週在「民主需要你」的口號下集會，警告任何政黨不要與德國另類選擇黨合作。

納粹在二戰期間為歐洲帶來的浩劫之後，德國長久以來一直有不與極右翼勢力合作的不成文規定。

然而，示威者表示，目前民調領先的最大在野黨基督教民主聯盟（CDU）違反了上述這道民主「防火牆」，為了一項反移民法案而尋求德國另類選擇黨的支持。

主辦單位表示，慕尼黑抗議活動的目的是釋出「強而有力的訊息」，力挺「多元、人性尊嚴、凝聚力和民主」。

示威民眾聚集在慕尼黑著名泰瑞莎草坪（Theresienwiese），高舉寫著「可恥」的標語抨擊基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）。

1名64歲抗議人士說：「奧地利、美國和其他國家有這麼多法西斯分子掌權，已經夠糟糕的了，我們必須反對他們。」

警方表示，另一場在北部城市漢諾威（Hanover）舉行的抗議活動，吸引了2萬4000人參加。