快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

德多地再出現反極右派示威 慕尼黑25萬人上街頭

中央社／ 柏林8日綜合外電報導

德國即將舉行聯邦議會選舉之際，當局表示今天又有抗議極右派的遊行活動，包括慕尼黑約25萬人走上街頭。

法新社報導，德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行，上週末估計有16萬人在柏林（Berlin）集會，抗議保守派選前對極右翼德國另類選擇黨（Alternativefor Germany）示好。

今天民眾再度走上街頭，主辦單位表示，慕尼黑（Munich）的抗議活動規模最大，估計吸引超過32萬人參與。

示威者在選前2週在「民主需要你」的口號下集會，警告任何政黨不要與德國另類選擇黨合作。

納粹在二戰期間為歐洲帶來的浩劫之後，德國長久以來一直有不與極右翼勢力合作的不成文規定。

然而，示威者表示，目前民調領先的最大在野黨基督教民主聯盟（CDU）違反了上述這道民主「防火牆」，為了一項反移民法案而尋求德國另類選擇黨的支持。

主辦單位表示，慕尼黑抗議活動的目的是釋出「強而有力的訊息」，力挺「多元、人性尊嚴、凝聚力和民主」。

示威民眾聚集在慕尼黑著名泰瑞莎草坪（Theresienwiese），高舉寫著「可恥」的標語抨擊基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）。

1名64歲抗議人士說：「奧地利、美國和其他國家有這麼多法西斯分子掌權，已經夠糟糕的了，我們必須反對他們。」

警方表示，另一場在北部城市漢諾威（Hanover）舉行的抗議活動，吸引了2萬4000人參加。

德國 慕尼黑 標語

延伸閱讀

馬斯克惹怒消費者 特斯拉在歐銷量大減

OpenAI成立德國子公司 加速歐洲布局迎戰Deepseek

稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

華郵：反川者這回不上街頭改上法院 訴訟已見成效

相關新聞

川普自爆已和普亭討論結束俄烏戰爭 拒絕透露通話次數

美國總統川普7日獨家接受紐約郵報訪問透露，他已經和俄羅斯總統普亭通過電話，討論結束在烏克蘭的戰爭。

「戰勝美國」 伊朗最高領袖哈米尼 停火來首晤哈瑪斯高層

伊朗最高領袖哈米尼8日與來訪的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導高層在伊朗德黑蘭會面。哈米尼提到哈瑪斯「戰勝猶太復國主義政權（即...

全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

俄羅斯與西方打起混合戰(hybrid war)，海底電纜成了致命弱點。這些電纜長度極長、位置偏遠，若遭攻擊，將有重大的連...

川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」

針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又自利」。

斷聯俄羅斯控制電網 波羅的海3國加強與歐盟整合

立陶宛國營輸電系統營運商「Litgrid」表示，波羅的海三國自8日4時起與俄羅斯控制的電網斷聯，這是波羅的海三國加強與歐...

戴上電子腳鐐 沙柯吉：不再接受媒體訪問

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）昨天戴上電子腳鐐服刑1年，創下法國卸任國家元首首例之後，今天表示，將不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。