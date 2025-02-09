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與哈瑪斯完成第5次換囚 以色列命談判人員返卡達
以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯剛根據停火協議完成第5次的人質與囚犯交換，內唐亞胡隨後下令談判代表返回卡達，針對停火細節部分進行討論。
以色列和哈瑪斯（Hamas）根據停火協議進行第5次人質交換，哈瑪斯交出3名以色列人質，以色列則釋放183名巴勒斯坦囚犯。
法新社報導，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）於事後再度矢言將摧毀哈瑪斯、救回所有剩餘人質，並譴責哈瑪斯是「怪物」。
送醫檢查後，從加薩獲釋的其中2名人質李威（OrLevy）、沙拉比（Eli Sharabi）「狀況不佳」，另1人班阿米（Ohad Ben Ami）則嚴重營養不良。
這3人獲釋之後，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部期間擄走的251人還有73人在加薩。以色列軍方表示，在這些人之中有34人已經喪生。
而巴勒斯坦方面，非政府組織（NGO）巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）表示，以色列釋放的183名囚犯中，有7人需要住院治療，並譴責以國監獄中的「野蠻」和虐待行為。
其中41人返回約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），4人在以色列吞併的東耶路撒冷獲釋，131人被送往加薩，7人被驅逐到埃及。
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