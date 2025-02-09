石破茂返日發表訪美成果 稱未具體提及汽車關稅
日相石破茂昨晚返抵日本，結束訪美行程。他今天表示，與川普舉行領袖會談時，未具體提到日本汽車關稅，也沒被要求增加國防支出（防衛費）。
共同社報導，石破茂今天在日本放送協會（NHK）節目上，報告與美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日在華府舉行領袖會談的成果。
石破茂在節目上，被問到美國政府未來向日本徵收追加關稅的可能性時，僅表示「不知道」。不過，石破茂指出，「關稅對雙方都無益處，猶如單方面搾取的手法，不能持久」。
另外，石破茂也透露川普有強烈意願造訪日本，並表示「會在適當時間安排相關行程，（兩國）政府之後將仔細協調」。
日本放送協會報導，石破茂今天現身節目時也提到日本製鐵公司（Nippon Steel，簡稱日鐵）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一事。他表示，「這不僅是單純收購，而是投資」，且透露將評估美鋼持續以美國公司之姿運作的相關機制。
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