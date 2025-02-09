快訊

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

群組發飆罵「憑什麼封我號」 陸網嘲汪小菲罵錯人了

石破茂返日發表訪美成果 稱未具體提及汽車關稅

中央社／ 東京9日綜合外電報導
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）

日相石破茂昨晚返抵日本，結束訪美行程。他今天表示，與川普舉行領袖會談時，未具體提到日本汽車關稅，也沒被要求增加國防支出（防衛費）。

共同社報導，石破茂今天在日本放送協會（NHK）節目上，報告與美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日在華府舉行領袖會談的成果。

石破茂在節目上，被問到美國政府未來向日本徵收追加關稅的可能性時，僅表示「不知道」。不過，石破茂指出，「關稅對雙方都無益處，猶如單方面搾取的手法，不能持久」。

另外，石破茂也透露川普有強烈意願造訪日本，並表示「會在適當時間安排相關行程，（兩國）政府之後將仔細協調」。

日本放送協會報導，石破茂今天現身節目時也提到日本製鐵公司（Nippon Steel，簡稱日鐵）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一事。他表示，「這不僅是單純收購，而是投資」，且透露將評估美鋼持續以美國公司之姿運作的相關機制。

川普 日本 石破茂 美國 關稅

延伸閱讀

川普：本周對多國祭「對等關稅」 未點名打擊國家

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普會見石破茂 日允對美投資增至1兆美元

川普石破茂首會面追求「新黃金時代」 美智庫：將致力維護台海現狀

相關新聞

與哈瑪斯完成第5次換囚 以色列命談判人員返卡達

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯剛根據停火協議完成第5次的人質與囚犯交換，內唐亞胡隨後下令談判代表返回卡達，針對停火...

哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

1年多前遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯自以色列擄至加薩的5名泰國工人，日前獲釋之後，今天返抵曼谷機場，與親人相擁並喜極而泣

石破茂返日發表訪美成果 稱未具體提及汽車關稅

日相石破茂昨晚返抵日本，結束訪美行程。他今天表示，與川普舉行領袖會談時，未具體提到日本汽車關稅，也沒被要求增加國防支出（...

波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

波羅的海三國正式與俄羅斯電網切割！立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞於8日宣布，正式停止從俄羅斯進口電力，並全面轉向歐洲電網供應。此舉為這些國家與俄羅斯能源脫鉤的重要一步，也加強與歐盟的能源合作。

擴建機場還是實現淨零碳排？歐洲國家左右為難

歐洲許多機場因空運需求增加，急需擴建跑道或航廈，卻面臨環保團體強烈反對，認為一旦擴建機場增加航班，就難以達成2050年淨零碳排目標，多國政府也因此不願增加空運運量。減碳與交通需求之爭，成為歐洲空運難題。 航空業排碳對氣候的影響，近來引發關切。英國政府近日支持希斯洛機場擴建計畫，在歐洲成為罕見的特例。

伊朗：美要協商可以 但需先摒棄最大程度施壓政策

伊朗外交部長今天暗示，伊朗準備好與美國談判，但前提是不能在美國總統川普「最大程度施壓」策略之下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。