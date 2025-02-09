快訊

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

群組發飆罵「憑什麼封我號」 陸網嘲汪小菲罵錯人了

波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞正式停止從俄羅斯進口電力，全面轉向歐洲電網。（中央社）
立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞正式停止從俄羅斯進口電力，全面轉向歐洲電網。（中央社）

波羅的海三國正式與俄羅斯電網切割！立陶宛、拉脫維亞愛沙尼亞於8日宣布，正式停止從俄羅斯進口電力，並全面轉向歐洲電網供應。此舉為這些國家與俄羅斯能源脫鉤的重要一步，也加強與歐盟的能源合作。

3國自2022年後就沒有用俄羅斯石油，如今盼透過徹底斷電，擺脫對俄羅斯的依賴。

全面接軌歐洲電網

根據《德國之聲》報導，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞三國原本與俄羅斯、白俄羅斯共享「BRELL」電網，但現在已完全轉接至歐洲大陸同步電網（ENTSO-E）。立陶宛能源部長達伊納柳內表示，這象徵波羅的海國家擺脫俄羅斯能源控制，提升電力安全與穩定性。

英國廣播公司》提到，3國將會連接波蘭的電網，以整合進入歐洲電網。格拉斯哥大學波羅的海研究所教授史密斯表示，這是經過20幾年的努力完成的，當3小國加入北約與歐盟時，外界仍擔心3國對俄羅斯能源的依賴，而且3國與俄羅斯共享874公里的邊界，若有紛爭爆發後果將非常嚴重。

海底電纜屢遭破壞

另外，在過去18個月，波羅的海至少有11條海底電纜遭到毀損，拉脫維亞批評俄羅斯利用民間的底拖船破壞該國與芬蘭之間的海底電纜，但俄羅斯政府並未對此回應。拉脫維亞總統艾迪格茲強調，無法忍受俄羅斯的挑釁，總理賽里娜也強調，拉脫維亞正面臨國安的緊急時刻。

北約雖然未直接點名俄羅斯，但也決議派遣更多巡檢船在波羅的海巡邏，盼減少海底電纜遭破壞的狀況。愛沙尼亞網路安全中心主任阿瓦特則說，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，除了軍事行動以外，對烏克蘭與周遭國家也都有發動網路攻擊，包括駭客入侵與宣傳戰，讓波羅的海三國決心加速脫離對俄羅斯的任何依賴。

【更多精采內容，詳見

愛沙尼亞 拉脫維亞 白俄羅斯

延伸閱讀

2024年俄羅斯GDP增長4.1%

又回來了！澤倫斯基：北韓軍重返庫斯克前線 發動新攻擊

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

烏俄和平計畫提前曝光？傳川普要求4/20停火、烏克蘭不得加入北約

相關新聞

與哈瑪斯完成第5次換囚 以色列命談判人員返卡達

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯剛根據停火協議完成第5次的人質與囚犯交換，內唐亞胡隨後下令談判代表返回卡達，針對停火...

石破茂返日發表訪美成果 稱未具體提及汽車關稅

日相石破茂昨晚返抵日本，結束訪美行程。他今天表示，與川普舉行領袖會談時，未具體提到日本汽車關稅，也沒被要求增加國防支出（...

波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

波羅的海三國正式與俄羅斯電網切割！立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞於8日宣布，正式停止從俄羅斯進口電力，並全面轉向歐洲電網供應。此舉為這些國家與俄羅斯能源脫鉤的重要一步，也加強與歐盟的能源合作。

擴建機場還是實現淨零碳排？歐洲國家左右為難

歐洲許多機場因空運需求增加，急需擴建跑道或航廈，卻面臨環保團體強烈反對，認為一旦擴建機場增加航班，就難以達成2050年淨零碳排目標，多國政府也因此不願增加空運運量。減碳與交通需求之爭，成為歐洲空運難題。 航空業排碳對氣候的影響，近來引發關切。英國政府近日支持希斯洛機場擴建計畫，在歐洲成為罕見的特例。

伊朗：美要協商可以 但需先摒棄最大程度施壓政策

伊朗外交部長今天暗示，伊朗準備好與美國談判，但前提是不能在美國總統川普「最大程度施壓」策略之下

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力

北韓領導人金正恩批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。