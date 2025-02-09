俄羅斯也遭波及 稱海底電纜因外部影響受損
俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom今天表示，公司在波羅的海的海底電纜因「外部影響」而受損。
法新社報導，近幾個月來，波羅的海多條傳輸訊息和電力的纜線遭到破壞。專家和政界人士直指是俄羅斯一手策劃，藉此對力挺烏克蘭的西方國家發動混合戰。
Rostelecom的營運商向俄羅斯新聞社（RIA）表示：「不久前，Rostelecom在波羅的海的一條海底電纜因外部影響而受損。」
這家公司表示，消費者並未受到影響，「修復工作正在進行中」。
今天稍早，芬蘭海岸防衛隊表示，他們正在監控俄羅斯船隻在芬蘭灣（Gulf of Finland）搶修俄國電纜的情況。
這起事件事發日期不詳，但根據當地政府說法，地點在芬蘭專屬經濟區內。
波羅的海電纜一再遭到破壞，促使北大西洋公約組織（NATO）多國於1月展開巡邏任務，保護至關重要的海底基礎設施。
這項名為「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）的最新行動，其中一環包括部署飛機、護衛艦、潛艦和無人機。
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