快訊

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。(美聯社)
北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓領導人金正恩批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）今天的報導指出，金正恩表示，美國部署核子戰略資產、進行軍事演習，並與日本和南韓軍事合作，導致區域軍事力量失衡，升高了安全環境上的嚴峻挑戰。

金正恩昨天視察國防部並慶祝北韓建軍節時表示：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）不希望區域出現不必要的緊張局勢，但將採取持續反制措施，以確保區域軍事平衡。」

美國總統川普（Donald Trump）7日與日本首相石破茂會晤後表示，他將與北韓建立關係；同時，美日兩國對北韓核計畫表示擔憂。

根據報導，金正恩視察國防部時，「再次闡明了在升高發展核武力的堅定政策」。

北韓 國防部 金正恩

延伸閱讀

川普會見石破茂 日允對美投資增至1兆美元

金正恩：核計畫永無止境 今年是提升核武力關鍵一年

川普才剛示好 金正恩曝今年是關鍵年：核計畫將「永無止境」繼續

「他喜歡我」川普稱將聯繫金正恩 南韓外交部：盼北韓重啟對話

相關新聞

加勒比海規模7.6地震 觸發海嘯警報

美國地質調查所（USGS）表示，距離開曼群島（Cayman Islands）外海約209公里的加勒比海今天發生規模7.6...

伊朗：美要協商可以 但需先摒棄最大程度施壓政策

伊朗外交部長今天暗示，伊朗準備好與美國談判，但前提是不能在美國總統川普「最大程度施壓」策略之下

哈瑪斯持槍逼人質致謝詞！還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

哈瑪斯8日釋放3名以色列人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人，在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫人質發表感謝...

抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力

北韓領導人金正恩批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量

加薩停火續尋獲遺體 以哈戰爭死亡數破4萬8000人

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天指出，哈瑪斯與以色列之間的戰爭，造成...

以色列證實183名巴勒斯坦囚犯獲釋 NGO：7人送醫

以色列監獄管理局證實，他們8日釋放了183名巴勒斯坦囚犯。這是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）根據雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。