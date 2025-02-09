抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力
北韓領導人金正恩批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。
路透社引述北韓中央通信社（KCNA）今天的報導指出，金正恩表示，美國部署核子戰略資產、進行軍事演習，並與日本和南韓軍事合作，導致區域軍事力量失衡，升高了安全環境上的嚴峻挑戰。
金正恩昨天視察國防部並慶祝北韓建軍節時表示：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）不希望區域出現不必要的緊張局勢，但將採取持續反制措施，以確保區域軍事平衡。」
美國總統川普（Donald Trump）7日與日本首相石破茂會晤後表示，他將與北韓建立關係；同時，美日兩國對北韓核計畫表示擔憂。
根據報導，金正恩視察國防部時，「再次闡明了在升高發展核武力的堅定政策」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言