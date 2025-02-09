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加勒比海規模7.6地震 觸發海嘯警報

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
海嘯示意圖。圖／ingimage
海嘯示意圖。圖／ingimage

美國地質調查所（USGS）表示，距離開曼群島（Cayman Islands）外海約209公里的加勒比海今天發生規模7.6地震波多黎各與維京群島都接獲海嘯預警。

美國地質調查所指出，這是一起淺層地震，震源深度10公里。

位於美國夏威夷的「太平洋海嘯警報中心」（Pacific Tsunami Warning Center）表示，強震有可能引發「危險海嘯」，震央620英里（998公里）之內的開曼群島、牙買加、古巴、墨西哥、宏都拉斯、巴哈馬、貝里斯、海地、哥斯大黎加、巴拿馬、尼加拉瓜和瓜地馬拉沿岸地區需提高警覺。

德國地球科學研究中心（German Research Centre forGeosciences，GFZ）指地震規模為7.5，震央在宏都拉斯以北的加勒比海。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）在地震發生後發布了海嘯警告。

地震 宏都拉斯 巴拿馬 波多黎各 海嘯

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