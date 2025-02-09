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墨西哥巴士撞擊起火 當地媒體稱逾36人喪命

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導

墨西哥當地媒體今天報導，墨國南部發生逾36人喪命的巴士死亡事故，地方當局稱稍晚會再更新死者人數及身分。

當地媒體指出，出事巴士往返於坎昆（Cancun）和塔巴斯戈州（Tabasco），在途中疑因撞擊拖車而起火燃燒。塔巴斯戈州地方官員表示，全力配合中央及州政府並提供協助。

根據巴士公司Tours Acosta公布的名單，那輛巴士上約有44名乘客。

Tours Acosta在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，公司對事故深感遺憾，正與當局合作釐清到底發生什麼事，且巴士當時是在速限內行駛。

塔巴斯戈州政府官員談到，當局今天稍晚將更新罹難者人數及身分等資訊。

巴士 社群媒體

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