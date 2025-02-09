黎巴嫩總理組成新政府 結束兩年多看守政權

黎巴嫩總理薩萊姆今天頒布內閣人事任命成立新政府，結束為期兩年多的看守政權。與此同時，長期在黎國占據主導地位的政治與軍事組織真主黨勢力，因與以色列打仗而遭削弱。

法新社報導，薩萊姆（Nawaf Salam）表示，他希望領導一個帶來「改革與拯救的政府」。黎巴嫩多年來處於經濟崩潰狀態，這被歸咎於當局貪腐和治理不善，薩萊姆也矢言要重建與國際社會的信任。

黎巴嫩歷經多年危機後，薩萊姆的新政府面臨實施必要改革以獲得國際資金、監督以色列和真主黨（Hezbollah）脆弱的停火協議、重建國家等艱鉅任務。

薩萊姆宣布內閣人事後，在電視上發表聲明說：「我希望這將是一個（帶來）改革與拯救的政府」。

他談到，他的政府將致力「恢復公民與國家、黎巴嫩與周邊阿拉伯國家、黎巴嫩與國際社會之間的信任」。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在社群媒體X平台發文表示，他已簽署命令「組成有24名部長的政府」。

經過兩年多的政治僵局，真主黨遭削弱使前軍隊總司令奧恩得以在上月當選總統，並讓薩萊姆獲准成為總理。外界普遍相信奧恩是華府屬意的人選。

美國駐貝魯特大使館表示樂見黎巴嫩組成新政府，「黎國人民應得一個會重建國家機構、打擊貪腐及實施必要改革的政府」。