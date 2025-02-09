莫迪所屬政黨大勝 睽違27年奪回德里議會主導權

中央社／ 新德里8日專電

德里議會選舉結果今天出爐，印度總理莫迪所屬印度人民黨搶下過半的48席，擊敗拿下22席的主要對手小老百姓黨，奪回1998年後就失去的德里議會席次過半主導權。

5年進行1次的德里議會選舉5日進行，一共有699名候選人參選，投票結束後的多項出口民調都顯示，印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）將大勝目前在德里議會占多數席次的小老百姓黨（Aam AadmiParty，AAP），而計票作業今天上午展開後，BJP一如預期始終保持領先。

根據印度選舉委員會（Election Commission ofIndia）官方數據，BJP最終搶下48席，輕鬆碾壓拿下22席的AAP，讓德里議會生態徹底「變天」。較令人意外的是，被認為是第三勢力的印度國大黨（IndianNational Congress，INC）與其他候選人，居然都未能拿下任何一席。

德里是印度的首都，當地議會選舉對各地方乃至全國性選舉有指標性意義，莫迪（Narendra Modi）2014年成為總理以來，他所屬的BJP從未在德里議會選舉勝出，這成了他和BJP心頭的一根刺。

反觀BJP的主要競爭對手AAP，靠著提供水、電、大眾運輸等補貼的福利政策，和高舉反貪腐大旗的正義形象吸引選民，於2015年狂掃67席，2020年也豪取62席，連兩次選舉大勝，讓該黨長期主導總共70席的德里議會。

德里具投票資格的選民有1552萬4858人，這次議會選舉有945萬1997位選民行使權利，投票率約為60.54%。在投票結束後，包括警察在內的1萬名人員負責看管選票，以確保選舉公正性。

在BJP企圖收復失土、AAP想奪取3連勝的情況下，雙方於這次議會選舉期間免不了相互攻訐，政治口水戰也不時鬧上新聞版面，就在投票前不久，AAP有8人集體宣布退黨並加入BJP，將兩黨在這場選戰針鋒相對的氣氛帶向高峰。

AAP候選人米西拉（Vinay Mishra）不久後暗指BJP有人開出1億5000萬盧比（約新台幣5600萬元）的價碼，並提供其它好處吸引他跳槽；AAP接著也對外表示，共有16人收到這樣的「邀請」，但這些指控都被BJP否認。

AAP這次最值得關注的候選人，包括落敗的黨主席、前德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal），以及勝選的德里現任首席部長艾提什（Atishi）等人。

首席部長（Chief Minister）是印度各地最高民選官員，掌握實際行政權；印度總統為各地指派的總督（Governor）則是虛位的地方首長。

印度負責打擊經濟犯罪的執法局（EnforcementDirectorate）去年指控克里瓦爾透過消費稅政策向酒商收受高達10億盧比（約新台幣3億7400萬元）回扣，使他成為印度首位被逮捕的在任首席部長。

當時被判入獄的克里瓦爾，在獲保釋後宣布辭去德里首席部長一職，原本打算藉這次選舉重返高位，不料卻中箭落馬，這除了讓他個人政治前途蒙上陰影，AAP未來在印度政壇的影響力恐怕也將因此產生變化。

印度 投票率

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