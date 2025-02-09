加薩停火續尋獲遺體 以哈戰爭死亡數破4萬8000人

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天指出，哈瑪斯與以色列之間的戰爭，造成至少有4萬8181人命喪加薩走廊。

法新社報導，哈瑪斯與以色列先前達成停火協議，這項協議已經於1月19日生效。

但隨著瓦礫堆下不斷發現遺體、死者身分確認或民眾傷重不治，加薩走廊衛生部公布的死亡人數每天仍持續增加。

加薩走廊衛生部表示，過去48小時記錄到有26人喪命，並已確認先前的逾570名死者。

衛生部還提到，從2023年10月開始的以哈戰爭，已經導致11萬1638人受傷。

以色列一再對加薩走廊衛生部的數據表達質疑，但聯合國（UN）認為這些數據是可靠的。