以礦換援 烏將與美合作開發稀土

美國總統川普七日說，本周「大概」將會見烏克蘭總統澤倫斯基；這會是川普再度執政後二人首度見面。澤倫斯基同日向路透說，願意與美國展開稀土礦產合作以交換安全保護，此話呼應川普上周「稀土換援助」的提議。

川普在白宮說，他不打算造訪基輔，「川澤會」地點「可能在華府」，希望討論以安全換取稀土等烏克蘭資產事宜，想要對方以「等量事物」交換美國支持。路透報導，川普沒有表明這次川澤會將是實體或視訊會晤。川普還重申有興趣和俄羅斯總統普亭會面，自稱和普亭一向「關係良好」。

川普三日就提議烏克蘭提供稀土等礦產，以換取俄烏戰爭期間華府繼續給予基輔財政援助。烏克蘭去年秋天提出的「勝利計畫」，就包含開放關鍵礦產資源以供盟友投資的構想。澤倫斯基七日在基輔進一步向路透說，「若我們要來談協議，那就做個交易吧，我們完全配合」，也強調無論何種停戰方案，烏克蘭都需要盟友提供安全保障。

澤倫斯基受路透訪問時攤開標示烏克蘭許多礦藏的地圖，一大片烏東土地標記含有稀土。他說，烏克蘭約一半稀土礦藏已落入俄占區，但整體礦物資源損失不到二成；烏克蘭鈦、鈾藏量冠居歐洲，鈦對航太工業至關重要，該國多數鈦礦床都在西北部，遠離前線，鈾則是核能核武必備元素。

稀土在高性能磁鐵、電動馬達和消費性電子產品製造的角色關鍵。澤倫斯基說，俄國可向北韓、伊朗提供這些資源，「我們必須阻止普亭，保住礦藏豐富的烏克蘭中部第聶伯羅地區」；烏美也正討論以烏克蘭廣大天然氣地下儲存設施來存放美國液化天然氣。

澤倫斯基強調基輔不是「放棄」其資源，而是提出建立互惠夥伴關係，共同開發這些資源；美國人提供基輔幫助最多，也應獲得最多、享有優先權。

慕尼黑安全會議十四日至十六日將召開，預計討論將近三年的俄烏戰爭。澤倫斯基說將出席該論壇，也盼在川普會晤普亭前搶先見川普。

另外，美國俄烏問題特使凱洛格六日接受美媒紐約郵報專訪說，美國計畫大幅擴大對俄施壓來結束俄烏戰爭。他指出，對俄制裁有很大增加空間；若以零到十分來評定俄國所受經濟壓力的痛苦，目前對俄執行的制裁只有約三分。