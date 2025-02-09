79國連署反川普制裁國際刑事法院 義未簽

美國總統川普對國際刑事法院（ＩＣＣ）人員實施制裁，七十九個聯合國會員國七日發表聯合聲明反對，英、法、德等多數歐洲國家均參與連署，但和川普親近、由總理梅洛尼領導的義大利右派政府卻未加入。

前項聲明批評，川普制裁ＩＣＣ將嚴重損害進行中的調查，該法院恐被迫關閉海外辦事處，導致重大罪行無法被處罰，進而威脅國際法規則。

去年十一月，ＩＣＣ已對以色列總理內唐亞胡、前防長葛朗特，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事領袖戴夫發出逮捕令。

川普六日授權，對調查美國公民或以色列等美國盟友的ＩＣＣ工作人員，凍結所有在美國資產並禁止受制裁對象及其家屬赴美。ＩＣＣ七日譴責該命令，矢言繼續在全球伸張正義。歐盟執委會主席范德賴恩說，ＩＣＣ確保國際犯罪受到究責，歐洲將永遠力挺正義並尊重國際法。

義大利政府未加入連署聲援ＩＣＣ，成為歐盟主要國家醒目特例。義大利安莎通訊社報導，義國政府尚未正式說明為何不加入；除了考量該國執政黨與川普關係親密，也可能因為ＩＣＣ指控義大利釋放一名利比亞戰爭罪嫌。近日義大利司法部長、外長甚至在國會答詢時質疑ＩＣＣ公信力，主張該法院本身應受到調查。

ＩＣＣ一月底聲明指控，義大利政府未經通知或協商就逕行釋放涉嫌戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理。近日一名遭阿瑪士理酷刑迫害的蘇丹人向ＩＣＣ投訴，他的血淚指控在媒體曝光後，義大利在野黨猛轟這是右派政府無視國際人權的醜聞。