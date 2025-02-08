加薩停火後首見 哈瑪斯高層會晤伊朗最高領喊「感謝支援」

伊朗最高領袖哈米尼今天會見巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的高層，這是哈瑪斯與以色列達成加薩走廊（Gaza Strip）停火協議以來，伊朗和哈瑪斯雙方高層的首次會晤。

伊朗國營電視台報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在首都德黑蘭向哈瑪斯高層哈雅（Khalilal-Hayya）等人表示：「你們戰勝猶太復國主義政權，實際上也戰勝美國，靠著真主天恩，你們沒讓他們實現任何目標。」

伊朗媒體報導提到，哈瑪斯高層在德黑蘭向哈米尼祝賀1979年伊朗伊斯蘭革命46週年紀念，他們也感謝伊朗的持續支援。

哈瑪斯代表團還向哈米尼匯報加薩走廊與約旦河西岸（West Bank）當前局勢，以及他們「取得的勝利和成功」。