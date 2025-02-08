快訊

高雄分屍案已3人遇害 凶嫌「死亡筆記」驚見第4人名字

高雄15區這日起停水55小時！影響48.7萬戶 水公司緊急因應

全台冷颼颼…彰化36小時83人急病送醫 4人到院心肺功能停止

阿塞德垮台後首會面 聯合國化武監督機構將訪敘利亞

中央社／ 大馬士革8日綜合外電報導
聯合國監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞新領導人，這是敘利亞前總統阿塞德垮台後，雙方首次會晤。圖為流亡的阿塞德總統的畫像彈痕累累。圖／美聯社
聯合國監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞新領導人，這是敘利亞前總統阿塞德垮台後，雙方首次會晤。圖為流亡的阿塞德總統的畫像彈痕累累。圖／美聯社

聯合國監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞新領導人，這是敘利亞前總統阿塞德垮台後，雙方首次會晤。敘利亞過去13年內戰期間，阿塞德曾多次被控使用化武。

法新社報導，敘利亞官方在加密通訊軟體Telegram頻道發表聲明說：「我們將直播敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）和外交部長席巴尼（Asaad Hassanal-Shibani）接見禁止化武組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）代表團。」

聲明說，訪團由OPCW秘書長阿里亞斯（Fernanado Arias）率領。

2013年，敘利亞首都大馬士革附近發生疑似化學氣體攻擊，導致1000多人死亡，不久後，敘利亞同意加入OPCW。

敘利亞當局交出其申報的庫存進行銷毀，但OPCW一直擔心敘利亞政府申報不全，還留有更多武器。阿塞德政府則是否認使用化武。

不過OPCW於2014年成立所謂的「真相調查團」，調查敘利亞境內的化武使用，隨後發布涵蓋74起據稱使用化武案例的21份報告。

調查人員總結，有20起案例涉及使用或疑似使用化武。

敘利亞 聯合國 阿塞德

延伸閱讀

加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

布林肯會歐洲外長商議敘利亞 贊同促進當地穩定

卡達土耳其派電力船赴敘 大馬士革機場恢復國際航班

敘利亞修教科書、宣揚伊斯蘭 大馬士革1月7日恢復國際航班

相關新聞

前線兵力短缺！烏克蘭招募中心接連爆炸 怒控俄國出「奧步」

星條旗報7日報導，烏克蘭前線目前正面臨兵力嚴重短缺的窘境，用於補充兵力的招募中心卻接連傳出爆炸事件，讓烏國執法人員痛斥俄...

與大陸有關？日相去年會談遭拒原因曝 今川普政府態度轉迎石破茂

美國川普總統就任後，選擇日本首相石破茂為第二位進白宮會談的外國領袖，日本經濟新聞分析，邀請從未會面的日本首相，反映川普面...

阿塞德垮台後首會面 聯合國化武監督機構將訪敘利亞

聯合國監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞新領導人，這是敘利亞前總統阿塞德垮台後，雙方首次會晤。敘利亞過去13年內...

「盼緊密合作」印度總理下周將訪美 預計與川普討論這些議題

本周二（2月4日），一架美國軍用運輸機C-17將帶著手銬的104名印度「非法」移民遣返回國。下周（2月12日），印度總理莫迪的...

以哈第5次換囚 3以色列人質被迫示眾…以總統批：危害人類罪

根據以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的加薩停火協議，雙方今天進行第5次人質與囚犯交換。以色列軍方表示，...

當地民眾急逃生 西非國家馬利疑遭恐攻至少56死

據路透引述當地官員說法，西非內陸國家馬利東北部城市加奧市附近，7日傳出武裝分子襲擊運輸車隊與護送的俄國傭兵組織「瓦格納集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。