當地民眾急逃生 西非國家馬利疑遭恐攻至少56死

#Mali:

Hécatombe sur l'axe #Gao-#Labzanga: les #FAMA et leurs supplétifs russes tombent dans une embuscade des plus meurtrières.



Ce vendredi 7 février 2025, le Mali a été endeuillé par une tragédie nationale. Les forces armées nationales et leurs alliés russes de #Wagner ont… pic.twitter.com/OJPfEUCVHM