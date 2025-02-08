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當地民眾急逃生 西非國家馬利疑遭恐攻至少56死
據路透引述當地官員說法，西非內陸國家馬利東北部城市加奧市附近，7日傳出武裝分子襲擊運輸車隊與護送的俄國傭兵組織「瓦格納集團」，至少56人死亡。由於聖戰組織「伊斯蘭國」與基地組織在該地活躍已逾十年，官員懷疑此次攻擊為其所為；不過，伊斯蘭國與基地組織仍未承認犯案。
報導指出，攻擊發生在距離加奧市約30公里的柯比村。該地區因伊斯蘭國與基地組織的活躍，讓馬利、布吉納法索及尼日不穩定的情勢日益惡化。
官員8日受訪時表示，「人們從車上逃逸，許多平民死傷，加奧市統計罹難人數已達56人，具體傷亡人數還需進一步確認」。
當地居民也證實死者約50人左右，還有車輛遭縱火。由於頻繁的攻擊事件，現在運輸車隊都要組織護送兵利。
自圖阿雷格分裂主義於2012年叛亂以來，馬利北部就成為叛亂分子盤據之處，伊斯蘭國分子隨後逃竄至西非中薩赫爾地區，更讓馬利動盪不安。據統計，頻繁的攻擊事件已造成數千人死亡，並加劇人道危機。據國際移民組織統計，截至2025年1月，逾320萬人被迫流離失所。
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