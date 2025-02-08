印度總理莫迪預計下周訪美國 將與川普雙邊會談
印度外交部指出，總理莫迪（Narendra Modi）預計下週訪問美國，期間將與美國總統川普（Donald Trump）舉行雙邊會談。
印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）昨天告訴媒體，莫迪預計2月12日至13日訪問華府，他將成為川普就任總統後，首批造訪美國的幾位國家領袖之一，而且兩人之間一直保持非常密切的關係。
唐勇勝表示，莫迪將與川普舉行雙邊會談，這次訪問會是一個寶貴機會，能跟美國新政府就雙方共同關心的所有領域接洽合作。
他還說道：「這是我們近年來最堅強的國際夥伴關係之一，總理此次訪問跟我們與美國新政府的穩健合作相符。」
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