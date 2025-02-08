「盼緊密合作」印度總理下周將訪美 預計與川普討論這些議題

（德國之聲中文網）本周二（2月4日），一架美國軍用運輸機C-17將帶著手銬的104名印度「非法」移民遣返回國。下周（2月12日），印度總理莫迪的專機將相向而行，前往美國進行為期兩天的訪問。

莫迪將與美國總統川普舉行會談，討論貿易及其他議題。

印度外交秘書維唐勇勝（Vikram Misri）在周五（2月8日）的新聞發布會上宣布了莫迪的訪美行程。

蘇傑生：「遣返並不是一項新政策」

在新聞發布會上，唐勇勝還回應了關於美國遣返移民的問題。

唐勇勝表示，美國方面通知新德里，目前仍有多達487名疑似印度公民收到遣返令。印度政府將對這些人的國籍進行核實。

印度外長蘇傑生周四指出：「遣返並不是一項新政策。」

他指出，自2009年以來，美國已遣返超過1.5萬名印度公民，其中近一半發生在2019年至2024年間。

儘管印度經濟增長強勁，已成為全球第五大經濟體，但每年仍有數十萬印度公民前往海外尋找更好的發展機會。

唐勇勝表示，美方此次使用軍用飛機遣返移民，是因為他們認為這是最快捷的方式。他說：「在美國看來，這次遣返被視為一項國家安全行動。這或許也是為何他們選擇使用軍用飛機的原因。印度方面同意了這一運輸方式。」

他說：「至於未來的遣返方式，我們會考慮其他可行的選項。」

川普：支持H-1B簽證

據悉，在訪美期間，莫迪將與川普討論貿易、國防和技術合作等議題。

作為美國在亞洲應對中國的重要戰略夥伴，印度希望獲得更多H-1B簽證。這種簽證適用於高技能外國移民，特別是科技行業人員。印度是全球IT產業的重要基地，美國每年簽發的很大一部分H-1B簽證都給了印度公民。

去年12月底，川普曾表示，他「完全支持」H-1B簽證。

印度政府也希望避免川普對印度商品加徵關稅。川普此前曾批評印度對美國產品徵收高額關稅。

據一位印度高級官員透露，印度政府正在考慮降低30多種進口商品的關稅，其中包括豪華汽車、太陽能電池和化學品。

美國是印度最大的貿易夥伴。2023-2024年度，印美雙邊貿易額超過1180億美元，印度對美貿易順差達320億美元。

川普：現實「公平」貿易

1月27日，川普與莫迪進行了通話。他在通話中提及移民問題，並敦促印度購買更多美國產品，實現「公平」貿易關係，並強調了他對全球貿易的強硬立場。

兩位領導人還討論了加強「四方安全對話」（Quad）合作。該機制由印度、美國、澳大利亞和日本組成，被廣泛視為制衡中國的重要平台。今年晚些時候，印度將主辦該組織的領導人會議。

莫迪曾於2017年和2019年訪問美國，當時是川普擔任總統的第一任期。2020年，川普訪問印度。

莫迪：「期待再次緊密合作」

印度外交秘書唐勇勝表示，莫迪是「川普總統就職後，首批訪問美國的世界領導人之一」。

唐勇勝指出，莫迪與川普之間一直保持著「非常密切的關係」，但雙方尚未在談判已久的美印貿易協議上取得突破。

他說：「這次訪問將是一次寶貴的機會，可以與新一屆政府在所有雙方共同關心的問題上進行深入交流。」

莫迪將與川普舉行雙邊會議。他強調：「近年來，印美關係一直是我們最重要的國際夥伴關係之一。此次訪問符合我們與新政府持續接觸的戰略。」

莫迪在社交媒體X平台上寫道：「我期待再次緊密合作，為兩國人民帶來福祉，共同塑造更美好的未來。」

唐勇勝表示：「兩國在貿易、投資、技術、國防合作、反恐以及印太安全等方面，有著明顯的共同利益。」

在訪問華盛頓之前，莫迪將於2月10日至12日訪問法國，出席人工智能峰會，並與法國總統埃馬克宏舉行會談。

（路透社、法新社）

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