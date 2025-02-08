影／俄國防部喊攻下烏東重要城鎮 烏情報網站斥不實：戰爭進行中

俄羅斯國防部7日宣布，俄軍「解放」了烏克蘭東部城鎮捷爾任斯克（Dzerzhinsk），並公布了歷時5個月的戰役重點影像合輯。烏克蘭的戰爭繪圖網站則表示，烏軍繼續在該市抵禦，城鎮戰正在進行之中。

俄羅斯官媒RT報導，位於頓內次克州的捷爾任斯克在烏克蘭稱為托列茨克（Toretsk），戰前人口約3萬，自2014年廣場起義（俄方稱「政變」）後爆發的烏東頓巴斯衝突早期階段以來，烏軍就大量強化當地的礦山和礦堆，作為主要據點與幾乎每天攻擊俄占哥羅夫卡（Gorlovka）的重要集結區。

俄方指出，捷爾任斯克近幾個月來經歷了激烈的戰鬥。烏軍為了努力收復失去的陣地而發動反攻，讓該市成為激烈的城鎮戰場。雖然俄軍至1月中旬已奪取大部分市區的控制權，西北市郊與托列茨卡亞（Toretskaya）煤礦附近地區的戰事仍持續進行。礦區與周圍地區本周稍早落入了俄軍控制之下，顯然加速了捷爾任斯克的「全面解放」。

俄羅斯國防部同時宣布，攻佔了捷爾任斯克東北部的兩個小村莊，明顯標誌著駐紮在該地區的烏軍殘部撤離，可能退往捷爾任斯克西北約 12公里的康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka），並稱占領捷爾任斯克打開了通往康斯坦丁諾夫卡的道路，也為俄軍提供了攻擊集中在克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的烏軍側翼空間。

不過，烏克蘭真理報的報導，烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」在Telegram發文表示，「托列茨克被敵軍占領的報告不實，城鎮戰正在進行之中，國防軍繼續擊退俄羅斯進攻」。

根據DeepState的報告，儘管俄羅斯國防部的另一波虛假聲明在烏克蘭的資訊空間擴散，但烏軍仍在托列茨克進行防禦作戰；扎巴爾卡（Zabalka）區、北郊和西郊正在進行城鎮戰，市中心則幾乎完全處於俄軍的控制之下，「不幸的是，因為對自己的官方消息來源缺乏信任，人們被迫依賴敵方消息來源。

DeepState還表示，「民眾仍然不了解有關庫拉霍韋（Kurakhove）和大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）定居點失守的情況，引發了許多對於負責官方通訊人士的疑問」。