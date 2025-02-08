前線兵力短缺！烏克蘭招募中心接連爆炸 怒控俄國出「奧步」

星條旗報7日報導，烏克蘭前線目前正面臨兵力嚴重短缺的窘境，用於補充兵力的招募中心卻接連傳出爆炸事件，讓烏國執法人員痛斥俄國陰謀策畫，試圖打擊烏軍戰力。

在過去一週，烏克蘭全國共有3間募兵辦公室發生爆炸。其中兩起爆炸案的兇手死於爆炸事件，另造成含軍人在內的12人受傷。烏克蘭安全局（SBU）指稱，俄國特務用金錢誘惑年輕人實施這類攻擊。

歷經近3年的戰事，烏克蘭動員能量已呈現疲態。前線士兵需要增援才能抵禦入侵的俄軍，但很少烏克蘭人願意從軍。適齡役男為閃兵會盡量繞開招募中心或官員。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會旗下的打擊假消息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）稱，俄國攻擊招募中心的目的是「加劇軍人與民眾之間的分歧」。

他解釋，俄國安全部門的人會上網尋覓發表親俄言論的烏克蘭人，然後俄國人私下約出來並提供經濟誘因，從500到數千美元不等，吸引人執行俄方命令。

科瓦連科說，「這些人（烏克蘭人）被稱作騾子。他們帶著炸藥，走進辦公室，俄國才不管它們接下來發生甚麼事」。當然，莫斯科也斥責烏克蘭情報機構吸收人在俄國境內搞破壞。

SBU官員指出，網路上被吸收來安放炸藥的人，往往在不知情下變成自殺炸彈客。因為遠處監視的俄國安全官員會遙控提前引爆炸藥，藉由殺死炸彈客躲避該付的錢。

科瓦連科補充，除了安置爆裂物，俄國還會透過Telgram、TikToK等社群媒體平台，在網路上有系統地散播關於烏克蘭的假訊息。

烏克蘭研究機構InfoLight.UA與國防部合作，追蹤來自「俄國的惡意言論」，發現俄國在2023年精心策畫「招募人員與街頭男子肢體衝突」影片，在網路不斷發酵最終還成真。