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波羅的海3國斷聯俄羅斯電網 加強與歐盟整合

中央社／ 維爾紐斯8日綜合外電報導

立陶宛國營輸電系統營運商Litgrid告訴法新社，波羅的海3國自格林威治時間今天4時起與俄羅斯控制的電網斷聯，這是波羅的海3國加強與歐盟整合及安全方案的一環。

法新社報導，立陶宛和白俄羅斯與俄羅斯的電網斷聯後，Litgrid發言人諾瑞卡（Matas Noreika）告訴法新社：「我可以證實（當地時間）清晨6時展開斷聯的流程。」

諾瑞卡表示，立陶宛是波羅的海3國中，第一個和俄羅斯控制的輸電系統斷聯的國家，愛沙尼亞與拉脫維亞將於格林威治時間7時跟進。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，波羅的海3國憂心它們可能淪為攻擊目標，斷聯俄國控制的電網變得更為急迫，以避免莫斯科利用電網為武器對付它們。

立陶宛能源部告訴路透社，已制定應變方案，一旦電力供應短缺，將暫停供電給工廠等用電大戶，以保障基本供電無虞。

愛沙尼亞 白俄羅斯 立陶宛

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