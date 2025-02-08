快訊

徐薇赴日旅行傻眼「飛機早飛走」 硬著頭皮再刷10多萬解決

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

聽新聞
0:00 / 0:00

美日元首盼和平解決兩岸問題 挺台有意義參與國際組織

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂（左）會談。美聯社
美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂（左）會談。美聯社

美國總統川普7日在華盛頓首次會晤日本首相石破茂，兩國領導人在聯合聲明中強烈反對中國試圖改變東海現狀，並反對中國在南海的非法海洋主張、軍事化行動及威脅挑釁活動。川普和石破茂還強調維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地參與國際組織。

美國之音報導，川普和石破茂在聯合聲明中強調美日安全合作，承諾加強防衛支持和軍事合作，推動半導體與人工智慧發展，強化供應鏈安全，支持出口管制，推動公平貿易，並重申繼續合作，以實現自由開放的印太。

川普和石破茂強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。他們鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，兩國領導人還表示支持台灣有意義地參與國際組織。

川普和石破茂作為美日領導人，打算推動志同道合國家之間的多層次合作，包括日本-澳大利亞-印度-美國（Quad）、日本-美國-大韓民國（ROK）、日本-美國-澳洲、日本-美國-菲律賓。通過這些關係，美國、日本與志同道合的夥伴可以在該地區提供高品質基礎設施投資，包括在第三國部署開放式無線接入網。

此外，川普和石破茂都對北韓核與導彈項目表示嚴重關切，強調必須解決這一問題，重申堅定致力於北韓徹底無核化，遏阻和打擊北韓的惡意網路活動，以及北韓與俄羅斯日益加強的軍事合作。兩國還肯定美日韓三邊夥伴關係在應對北韓和維護地區和平與繁榮方面的重要性。

北韓 川普 日本 石破茂 美國

延伸閱讀

川普讚馬斯克砍USAID「做得好」 下個指向教育部、國防部

意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌

川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點

川普強化右翼色彩 任命自己掌控甘迺迪中心

相關新聞

與大陸有關？日相去年會談遭拒原因曝 今川普政府態度轉迎石破茂

美國川普總統就任後，選擇日本首相石破茂為第二位進白宮會談的外國領袖，日本經濟新聞分析，邀請從未會面的日本首相，反映川普面...

又回來了！澤倫斯基：北韓軍重返庫斯克前線 發動新攻擊

北韓去年底派兵協助俄羅斯在庫斯克州擊退烏軍，近日傳出北韓兵因遭蒙重大損失，甚至已撤離前線。對此，烏克蘭總統澤倫斯基7日表...

美日元首盼和平解決兩岸問題 挺台有意義參與國際組織

美國總統川普7日在華盛頓首次會晤日本首相石破茂，兩國領導人在聯合聲明中強烈反對中國試圖改變東海現狀，並反對中國在南海的非...

石破茂赴美會談川普大秀「關懷」 罕見對媒體公開逾20分鐘

日媒觀察，美東時間2月7日舉行的日本首相石破茂與美國總統川普的領袖會談，「罕見」對媒體公開逾20分鐘，等於說這場約30分...

北韓100日戰鬥嚴查邊境 官民恐慌公開處決重演

北韓傳出計畫今年4月起全面解除新冠邊境封鎖措施，但在靠近中國邊境的兩江道自去年11月起展開「100日戰鬥」，旨在打擊非社...

澤倫斯基曝機密地圖：願與美談交易共同開發稀土 川普：可能下周會面

美國總統川普7日表示，可能下周會與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論俄烏戰爭。澤倫斯基則在接受路透訪問時，出示一張原屬機密的烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。