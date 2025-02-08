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又回來了！澤倫斯基：北韓軍重返庫斯克前線 發動新攻擊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，北韓兵已重返庫斯克前線。圖為南韓電視播放北韓士兵畫面。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，北韓兵已重返庫斯克前線。圖為南韓電視播放北韓士兵畫面。美聯社

北韓去年底派兵協助俄羅斯在庫斯克州擊退烏軍，近日傳出北韓兵因遭蒙重大損失，甚至已撤離前線。對此，烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，北韓兵已重返庫斯克前線，並發動新的攻擊。

澤倫斯基在視訊演說中表示，俄羅斯軍隊帶回北韓士兵，並在烏克蘭部分占領的地區發動新攻擊，但說有數百名俄羅斯和北韓士兵遭到消滅。

根據西方官員1月說法，北韓派出的1.1萬名士兵中，過去3個月內至少有1000人喪命。對此北韓和俄羅斯皆未回應。

在庫斯克作戰的烏克蘭特種部隊上周告訴BBC，已在過去21天沒有在前線看到北韓兵，稱可能是蒙受重大損失後撤出。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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