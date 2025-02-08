中國干預加拿大選舉 總理熱門人選成微信攻擊目標

加拿大負責監測外國干預選舉的部門發現，加拿大前副總理、目前正在競選自由黨黨魁的候選人方慧蘭近期成為中國干預選舉的最新目標，在微信上遭有組織的惡意詆毀；方慧蘭在社交平台X表示，「我不會被中國的干預嚇倒。」

加拿大安全和情報威脅選舉特別工作小組（SITE）今天發布新聞稿表示，方慧蘭（Chrystia Freeland）的競選活動遭到「有組織的惡意活動」攻擊，該活動和微信一個受歡迎的匿名部落格有關。此前「中國數字時代」（China Digital Times）的專家曾將其與中國政府聯繫起來。

由加拿大高級情報和安全官員組成的SITE在聲明中指出，1月29日至2月3日期間，有超過30個微信新聞帳號參與了這項活動。「此活動獲得了非常高的參與度和瀏覽量，其中貶損方慧蘭的微信新聞文章獲得了超過14萬次互動。」

工作小組估計，全球有200萬至300萬微信用戶看到了這項活動。

方慧蘭在自己的社交媒體貼文表示：「我不會被中國的干預嚇倒。多年來我一直與獨裁政權抗爭，我親身了解到捍衛自由的重要性。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上個月宣布將辭去黨魁職務，加拿大自由黨將於3月9日選出新黨魁，勝者也將成為加拿大新總理。在5名候選人中，方慧蘭和前加拿大央行行長卡尼（Mark Carney）被認為是最有希望的競爭者。

加拿大去年針對外國干預聯邦選舉舉行調查聽證會，公布的調查報告中，點名中國是頭號威脅干預加拿大的國家。

一些高調批評中國的政治人物都曾遭到中國干預，包括加拿大現任眾議員關慧貞（Jenny Kwan）、莊文浩（Michael Chong）和前任眾議員趙錦榮（KennyChiu）、奧圖爾（Erin O'Toole）等人。

關慧貞今天表示：「根據加拿大安全情報局（CSIS）的簡報，我是北京的干預目標，他們說我是『常青樹』（Evergreen），意即我將永遠是中國針對的目標。」

她坦承會因外國干預感到憂慮，但更擔心的不是個人安危的問題，而是有更多普通加拿大人都受到這種無形的壓迫。「很多加拿大居民告訴我，他們自己或家人曾受到來自北京或香港政府的恐嚇。」

她表示，微信和TikTok散播很多虛假信息或惡意攻擊，如果只聽其片面之詞很容易受影響，所以加拿大需要從政策、立法和教育等多個層面來嚇阻外國干預。