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川石會談朝鮮非核化 北韓稱核武不是談判籌碼

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

根據北韓官方媒體報導，北韓今天表示它的核武並非用於談判，而是用來對付威脅人民與世界和平的敵人。

路透社報導，美國總統川普今天在白宮會見日本首相石破茂，美日兩位領袖表示致力確保北韓結束其核武計畫，隨後北韓即透過官媒發表對於其核武的評論。

北韓中央通信社（KCNA）在報導中並未提及美日領袖會晤，而是引用北大西洋公約組織（NATO）和歐盟官員對北韓徹底非核化的再度要求。

北韓中央通信社在聲明中說：「我們再次明確表示：我們的核武不是為了獲得任何人認可而做的廣告，更不是用來換取金錢的籌碼。」

聲明中寫道：「我們的核武力量將堅定地用於戰鬥，以迅速消滅敵對勢力任何侵犯我國主權與人民安全並威脅世界和平的企圖。」

川普試探與北韓領導人金正恩恢復聯繫，北韓尚未直接回應，而是強調「加強」其核武力量的意圖。

川普今天表示，他「將與北韓和金正恩建立關係」，並補充說雙方相處和諧。兩人曾在川普第1個任期內舉行了前所未有的峰會。

川普1月20日宣誓就職他的第2個任期時表示，北韓是「核武大國」。此說法引起外界質疑川普是否會與北韓進行裁軍談判，而不是非核化談判。

川普與石破茂會談後發表的聯合聲明指出：「兩國領袖嚴重關切朝鮮核計畫與飛彈計畫，強調解決此問題之必要，並重申對朝鮮徹底非核化的堅定承諾。」

北韓 川普 核武

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