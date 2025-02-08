快訊

中職／把哥哥當偶像！陳子豪21歲表弟賴丁誌「車禍離世」 高中曾敲林昱珉再見安

美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

79國連署反川普制裁國際刑事法院 義大利未簽引關注

中央社／ 羅馬7日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普對國際刑事法院（ICC）實施制裁，英、法、德等79個聯合國會員今天發表聯合聲明反對。多數歐盟國家都加入此連署，但與川普親近的義大利右派政府未簽名背書，引發關注。

這項聯合聲明批評，川普對國際刑事法院實施制裁，將嚴重損害目前正進行中的調查，ICC恐被迫關閉海外辦事處，導致重大罪行無法被處罰，進而威脅國際法規則。

義大利政府未加入連署替ICC發聲，被認為可能與ICC近期調查義國釋放一名利比亞戰爭罪嫌有關。

ICC在1月底發表聲明指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理（Njeem OsamaAlmasri）。近日一位遭阿瑪士理酷刑迫害的蘇丹人向ICC投訴，他的血淚指控在媒體曝光後，成為義國朝野攻防焦點，在野黨猛轟這是義國右派政府無視國際人權的醜聞。

義大利未發聲反對川普制裁ICC，在歐盟主要國家當中成為醒目特例。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）第一時間透過X平台表示，ICC確保國際犯罪受到究責，讓全世界受害者有發言機會，「ICC必須能自由打擊全球有罪不罰的現象，歐洲將永遠力挺正義並尊重國際法」。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、國際刑事法院院長赤根智子（Tomoko Akane）也直言反擊，川普制裁ICC形同攻擊國際法。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義國政府尚未正式說明為何不連署支持ICC，除了考量目前執政黨與川普關係親密，也可能是因為ICC指控義大利釋放利比亞戰犯一案，近日義國司法部長、外長甚至在國會答詢時質疑ICC公信力，並主張「ICC本身該受到調查」。

國際刑事法院去年11月對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

美國總統川普7日授權，針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院工作人員，實施凍結在美國所有資產，以及禁止受制裁對象及其家屬赴美。

川普 美國公民 義大利

延伸閱讀

川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略

石破茂首會川普 重申台海和平重要性、反脅迫行徑

川普再提林郁婷、克莉芙為跨性別 CNN：並非事實

川普：下週可能在華府與烏克蘭總統澤倫斯基會面

相關新聞

79國連署反川普制裁國際刑事法院 義大利未簽引關注

美國總統川普對國際刑事法院（ICC）實施制裁，英、法、德等79個聯合國會員今天發表聯合聲明反對。多數歐盟國家都加入此連署...

希臘桑托里尼島緊急狀態！10天逾7千次地震 上萬居民急撤離

希臘知名觀光島嶼「桑托里尼」（Santorini）10天內已記錄到超過7000次地震，最強一次為5日晚上的5.2級。據半...

巴西小型飛機墜毀聖保羅街頭！撞上公車起火燃燒 已知釀2死6傷

路透報導，巴西當地消防部門表示，一架小型飛機7日早上在聖保羅一條繁忙的大街墜毀，撞上行駛中的公車起火燃燒，已知造成兩人死...

慕尼黑安全會議 澤倫斯基將親至

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克六日說，德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）的烏方代表團將由總統澤倫斯基親自率領。美聯社七日報導則說，美...

俄烏和平計畫曝光 傳4月20日前停火

英國每日郵報等外媒七日報導，據烏媒Strana披露未經證實的美國總統川普俄烏戰爭和平計畫，其中包括交戰雙方在四月廿日前停...

不僅陸船？俄中協作引關注 專家示警俄船艦在台灣周邊活動

英國一名印太區域安全事務專家示警，在台灣周邊水域從事可疑活動的不僅有中國相關、也有俄羅斯相關船舶。一艘與俄羅斯有關的船舶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。