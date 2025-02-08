以哈第5次人質囚犯交換 以方將釋183囚犯換3人質
巴勒斯坦囚犯協會指出，根據以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議，雙方將進行第5次人質和囚犯交換，以色列明天將釋放183名囚犯，哈瑪斯也公布3名即將獲釋人質名單。
綜合法新社和路透社報導，巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）發言人薩拉尼（AmaniSarahneh）表示：「獲釋的囚犯中，有18人被判處無期徒刑，54人被判長期徒刑，還有111人來自加薩（Gaza），他們是在（2023年）10月7日的突襲後被逮捕。」
另一方面，哈瑪斯也公布明天將釋放的人質名單。
哈瑪斯指出，賓艾米（Ohad Ben Ami）和賽拉比（Eli Sharabi）是哈瑪斯2023年10月7日跨境突襲俘虜的人質，李威（Or Levy）則是攻擊當天在諾瓦音樂節被劫走的人質，這3人將在明天獲釋。
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