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慕尼黑安全會議 澤倫斯基將親至

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克六日說，德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）的烏方代表團將由總統澤倫斯基親自率領。美聯社七日報導則說，美國可望派副總統范斯及俄烏問題特使凱洛格與會。

葉爾馬克屆時也會隨行，他表示烏克蘭代表團將代表基輔對結束烏俄戰爭的立場，以及烏方對達成烏克蘭長久持續和平之道的觀點。

葉爾馬克還說，參加年度ＭＳＣ的政治領袖與專家必須了解，烏方在該會議中傳遞的相關訊息，就是（解決烏俄戰爭的）動能。他強調「我們（如今）距真的使這場戰爭，藉由正義而且持續和平的方式畫下句點非常接近，但必須是大家一起；而非給予俄國分化世人及（烏克蘭）夥伴的可乘之機」。

葉爾馬克指出，烏方希望在ＭＳＣ會中討論給予烏克蘭的安全保證，以防止俄國日後又再侵烏。他還提到烏美領袖面對面會談的可能性，但並未設定具體時日，只說澤倫斯基與川普的高峰會應該很快就會成真，「我們正為此努力中」。葉爾馬克也證實凱洛格在ＭＳＣ會後將訪問基輔，時間約二月底，好讓基輔提供凱洛格有關戰局的完整及真實資訊。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫報導，俄國總統普亭與川普間尚未初步接觸討論是否有必要舉行俄美峰會，以及若會談將在哪裡與如何舉行。

基輔 烏克蘭

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