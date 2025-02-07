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巴西小型飛機墜毀聖保羅街頭！撞上公車起火燃燒 已知釀2死6傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴西一架小型飛機7日早上在聖保羅一條繁忙的大街墜毀，撞上行駛中的公車起火燃燒，已知造成兩人死亡、六人受傷。法新社
巴西一架小型飛機7日早上在聖保羅一條繁忙的大街墜毀，撞上行駛中的公車起火燃燒，已知造成兩人死亡、六人受傷。法新社

路透報導，巴西當地消防部門表示，一架小型飛機7日早上在聖保羅一條繁忙的大街墜毀，撞上行駛中的公車起火燃燒，已知造成兩人死亡、六人受傷。

當地政府指出，他們在山毛櫸F90空中國王（Beech F90 King Air）小型飛機內找到兩具被燒焦的遺體，這架飛機從聖保羅起飛，原定飛往巴西南部阿列格雷港（Porto Alegre）。他們說，這架飛機先是墜毀於繁忙的聖保羅市聖維森特侯爵大道（Marques de Sao Vicente Avenue），然後撞上公車。

巴西聖保羅州州長戴福瑞塔斯（Tarcisio de Freitas）在社群媒體寫道，「不幸的是，我們以這個悲劇般的墜機事件開始這一天」，並補充說罹難者是飛機上兩位飛行員。他說：「值得強調的是消防部門行動快速，他們在數分鐘內撲滅火勢，並避免這場悲劇進一步擴大。」

消防部門指出，一名搭乘公車的婦女和遭設備碎片擊中的機車騎士被送醫。其餘四名傷者受輕傷。

公車 巴西 社群媒體

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