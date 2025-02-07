遭川普制裁！國際刑事法院聲明譴責美國「損害獨立公正」

美國總統川普6日再簽署行政命令，制裁國際刑事法院（ICC），指責ICC「針對美國及其親密盟友以色列，採取非法和毫無根據的行動」。英國BBC報導，ICC誓言繼續為司法工作，「堅定支持」其人員，並譴責川普的行政命令意圖損害其「獨立和公正」的工作。

ICC先前針對以色列總理內唐亞胡涉嫌在加薩犯下戰爭罪，對他發出逮捕令，但內唐亞胡否認犯下戰爭罪。而川普的行政命令指控ICC「做出非法且毫無根據的行動」。ICC也對一名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯指揮官發出逮捕令。

儘管美國和以色列不是ICC成員，但ICC有權起訴種族滅絕、反人類罪和戰爭罪。

ICC的聲明表示：「ICC譴責美國發布行政命令制裁ICC人員，損害獨立、公正的司法工作。」

聲明還補充，ICC支持其人員，承諾「持續提供正義和希望給全世界數百萬無辜的暴行受害者」。